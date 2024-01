Venez, on fait nos prédictions pour la CAN et le top 10 des surnoms !

C’est la rentrée ! Tous les mardis à 17h30, Adel et Léo s’attaquent à faire un top 10, en lien avec l’actualité ou non. Cette fois, avec le début de la CAN, nous voulions vous proposer nos prédictions pour la compétition, ainsi que notre top 10 des surnoms des équipes ! Pas mal de bêtises et de blasphèmes à venir, alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. À tout’ !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com" width="620" height="378" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe>

