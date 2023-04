Un match du championnat mexicain reporté à cause d’un volcan

À Clermont, ils n’ont pas ce problème.

Alors qu’elle devait se dérouler cette nuit, la rencontre entre Puebla, 14e de championnat de clôture, et le Club Tijuana, 15e, aura finalement lieu la nuit prochaine. La raison de ce report ? L’activité inquiétante du volcan Popocatépetl. Situé à 45 kilomètres à l’ouest de Puebla, et à 70 bornes au sud-est de Mexico, le volcan a enregistré deux explosions la semaine dernière, et des pluies de cendres ont été aperçues ce jeudi dans les alentours. Depuis la fin du XXe siècle, le Popocatépetl est bien actif, alors qu’une explosion avait tué cinq alpinistes en 1996. Même si les dernières coulées de lave datent de 2003, l’activité volcanique s’est intensifiée depuis 2011, et l’observation régulière d’explosions et des nuées de cendres.

La LIGA BBVA MX informa sobre la reprogramación de los partidos de la Jornada 17, @ClubPueblaMX vs. @Xolos y @AtletideSanLuis vs. @AtlasFC pic.twitter.com/84TDYVS8Cl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 28, 2023

Ne vous en faites pas, Gignac va régler tout ça.

