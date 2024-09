Un an de prison avec sursis requis contre Djibril Cissé

Soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et omission d’écriture comptable, Djibril Cissé était jugé à Bastia, ce mercredi. Un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende ont été requis, mais le jugement ne sera rendu que le 13 novembre prochain, selon l’AFP.

L’ancien avant-centre est dans le viseur de la justice à cause d’une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) domiciliée à Furiani (Haute-Corse), son lieu de résidence, et placée liquidation judiciaire en 2020. Son compte courant associé restait débiteur de 550 000 euros, constituant donc, selon l’accusation, des abus de bien sociaux. Djibril Cissé n’aurait pas déclaré cette somme à l’administration fiscale et « a transféré de l’argent sur ses comptes bancaires », d’après le procureur.

