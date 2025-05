Trophées UNFP : Kylian Mbappé : « Tu n’es jamais tout en haut »

Heureux malgré tout.

Désigné meilleur joueur français évoluant à l’étranger après sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé, absent pour cause de Clásico lors duquel il a inscrit un triplé, s’est exprimé dans une vidéo dévoilée lors de la cérémonie des Trophées UNFP ce dimanche. L’attaquant madrilène, sacré cinq fois meilleur joueur de la Ligue 1, a d’abord fait preuve de classe : « Je m’étais toujours dit qu’un jour, je serais nommé pour ce prix, car j’ai toujours eu l’ambition de jouer à l’étranger. Donc ça fait plaisir d’être reconnu par ses pairs, je remercie tous les joueurs qui ont voté pour moi. […] Tu n’es jamais tout en haut. Tu dois toujours prouver. »

🏆 #TrophéesUNFP 🇫🇷 Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de l'étranger ! 💬 "Il faut toujours prouver" pic.twitter.com/nVTEyJBvmm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2025

« Il faut garder la tête froide »

Le capitaine de l’équipe de France s’est ensuite exprimé sur les critiques qu’il a subies lors de ses débuts compliqués avec le Real Madrid : « Moi, ça va ! J’ai l’habitude, car j’ai été médiatisé très jeune, donc c’est plus facile pour moi de contrôler ça. Maintenant, je suis dans un pays où je ne regarde pas la télé et où je ne comprends rien (rires), donc c’est encore plus facile. Il faut garder la tête froide, être conscient de ses qualités. Même si ça ne passe pas, il faut toujours se dire que si tu es là, il y a une raison. Il faut garder cette confiance et se mettre au travail. »

Petite précision : seuls ceux ayant au moins une sélection en équipe de France A étaient éligibles.

