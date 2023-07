Pronostic Union Santa Fe Boca Juniors : Analyse, cotes et prono du match de championnat argentin

Boca accroche un résultat face à l’Union Santa Fé

Dans le bas du tableau en Primera Division argentine, l’Union Santa Fé lutte pour ne pas descendre. Actuellement, la formation dirigée par Kily Gonzalez occupe la 25e place avec 6 points de plus que l’Arsenal Sarandi, dernier. Auteur d’une très bonne série de résultats, l’Union avait enregistré 6 journées consécutives sans la moindre défaite au cours desquelles elle s’était imposée à 4 reprises pour 2 matchs nuls. Cette excellente dynamique a pris fin le week-end dernier avec un revers en déplacement sur la pelouse de l’Atletico Tucuman (1-0). Paradoxalement, l’Union Santa Fé réussit mieux en déplacement qu’à la maison. Depuis le début de saison, les protégés de Kily Gonzalez n’ont pris que 12 points dans leur stade, plus mauvais bilan de la Ligue à domicile. Ce jeudi, l’Union veut se reprendre et compte pour cela sur Imanol Machuca, meilleur buteur du club.

En face, Boca Juniors a tout simplement remporté le championnat l’an passé. Lors de cette nouvelle édition, les Azul y Oro rencontrent plus de difficultés, puisqu’ils se retrouvent à une décevante 11e place, qui ferait qu’ils ne participeraient à aucune compétition sud-américaine l’an prochain. L’objectif des hommes de Jorge Almiron est donc de se replacer parmi les places qualificatives pour disputer soit la Copa Libertadores soit la Copa Sudamericana. À la veille de disputer cette 23e journée de championnat, Boca accuse 2 points de retard sur le dernier siège qualificatif. Après avoir signé 3 journées sans la moindre victoire, le club de Boca a renoué avec le succès contre Sarmiento (2-0) sur des réalisations de Medina et de Miguel Merentiel. L’Uruguayen est le meilleur réalisateur du club avec 6 buts. En s’imposant facilement la semaine passée face aux Vénézuéliens de Monagas (4-0), la bande d’Almiron s’est assuré la première place de son groupe en Copa Libertadores et disputera donc son 8e de finale retour à domicile, à la Bombonera. Pour passer la vitesse supérieure dans cette dernière ligne droite du championnat, Boca Junior compte sur le réveil de Romero, Vazquez, Roncaglia ou Fernandez. En déplacement face à une formation de l’Union Santa Fé qui possède le pire bilan de la division à domicile, Boca Juniors devrait être en mesure de prendre au moins un point.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

