Pronostic Union Berlin Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Union Berlin se défait de l’Ajax

L’Union Berlin est l’une des très belles surprises de Bundesliga et dispute une semaine très importante. Dans un premier temps, les Berlinois vont affronter l’Ajax en match retour des 16es de finale de la Ligue Europa et vont ensuite défier le Bayern Munich dans un choc entre les deux premiers de Bundesliga. Lors du match aller aux Pays-Bas, l’Union avait certes été dominée dans la possession, mais s’était montrée de loin la formation la plus dangereuse (0-0). Les Berlinois disputaient pourtant leur premier match à élimination directe en Europe. L’Union s’est même vu sévèrement refuser un but pour une main dans la construction de l’action. Ce match nul est venu stopper la série des hommes d’Urs Fischer qui avaient jusque-là remporté tous leurs matchs de 2023. Le week-end dernier, le club berlinois pouvait prendre seul les commandes de la Bundesliga en cas de succès sur Schalke, dernier du classement. Certainement stressée par l’enjeu, l’Union Berlin a concédé le nul à domicile (0-0).

En face, l’Ajax a subi un véritable exode cet été avec notamment le départ du coach Erik ten Hag, parti à Manchester United. En pleine reconstruction et auteur d’une première partie de saison très compliquée, le club néerlandais a décidé de nommer fin janvier Heitinga à la place d’un Schreuder décevant. Le nouvel arrivant et ancien joueur a réussi à relancer sa formation, puisque l’Ajax est revenu à 3 points du leader, le Feyenoord. Le week-end passé, le club batave s’est facilement imposé contre le Sparta Rotterdam (4-0) avec un doublé de Tadic et une réalisation du Ghanéen Kudus. Victorieux de ses 5 derniers matchs sur la scène nationale, l’Ajax doit renouer avec la victoire en Europe pour passer ce tour face à l’Union Berlin. Pour parvenir à ses fins, la formation néerlandaise compte sur ses hommes forts que sont les Tadic, Bergwijn ou Kudus. Cependant l’Union est très costaude à domicile (9 victoires et 2 nuls sur ses 11 dernières réceptions) et devrait confirmer ses bonnes dispositions en s’imposant face à l’Ajax après son bon nul obtenu à Amsterdam.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

