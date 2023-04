Pronostic Troyes Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont a la recette face à Troyes

Ce dimanche, Troyes, à l’instar d’Ajaccio face à Auxerre, joue très gros dans l’optique du maintien. En effet, l’ESTAC se trouve actuellement en 18e position et fait partie des 3 équipes à être décrochées en queue de classement. Avec 5 points de retard sur Strasbourg, le club troyen a encore toutes ses chances, mais pourrait se trouver en plus grande difficulté dimanche soir. Les Troyens sont conscients qu’ils affrontent une équipe à leur portée, Clermont. Arrivé durant le Mondial, l’Australien Kisnorbo affiche un bilan famélique à la tête de l’équipe, avec pour seul fait d’armes un succès sur la pelouse de Strasbourg. La dynamique de l’ESTAC n’est guère réjouissante avec 12 journées sans le moindre succès et surtout marqué par 9 revers. Le week-end passé, la formation troyenne a déjà perdu une rencontre importante dans le derby face à Auxerre en concédant le but décisif dans le dernier quart d’heure (1-0). Pas au mieux, Troyes va devoir prendre des risques pour s’imposer.

En face, Clermont a cette particularité de prendre les points à des moments importants de la saison. Bien rentrée dans son championnat, l’équipe auvergnate évolue par coups. Après avoir connu un passage compliqué, qui s’expliquait par une adversité de qualité, le calendrier est plus clément pour les partenaires de Magnin. En effet, le week-end dernier, les Clermontois ont certes souffert face à Ajaccio (2-1) mais ont trouvé les ressources pour s’imposer dans le temps additionnel grâce au second penalty du match du buteur Kyei. Ce dimanche, la formation clermontoise affronte Troyes avant de recevoir Angers. Ces rencontres pourraient permettre aux hommes de Gastien de faire un pas décisif vers le maintien. Actuellement, les Clermontois possèdent 11 points d’avance sur Auxerre. Calée dans le ventre mou de la Ligue 1, la bande de Gastien s’est souvent montrée performante dans les rencontres à sa portée cette saison. En confiance, Clermont pourrait ramener un résultat de son déplacement dans l’Aube.

