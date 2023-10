Pronostic Toulouse Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims ramène un résultat de Toulouse

Pour son retour en Ligue 1 l’an dernier, Toulouse a réalisé un très bel exercice marqué par un succès en Coupe de France. Le TFC est donc très chargé puisqu’en plus de devoir lutter pour son maintien en Ligue 1, il est engagé en Coupe d’Europe où il a réussi de bons débuts. En effet, après avoir signé un nul contre l’Union Saint Gilloise (1-1) le club haut-garonnais a dominé LASK (1-0). La semaine prochaine, la formation toulousaine va s’offrir une double confrontation de prestige face à Liverpool. Sur le plan national, le TFC ne s’est incliné qu’à deux reprises sur les pelouses de Strasbourg et Lens. Invaincu à domicile, le club haut-garonnais reste sur un succès contre Metz au Stadium (3-0). Déterminé à le rester, Toulouse fait face à un test puisque Reims est très performant en déplacement.

En face, le Stade de Reims sort d’un très bon exercice marqué par une très belle qualité de jeu, mise en place par Will Still. Arrivé sur la pointe des pieds pour succéder à Oscar Garcia, le technicien belge a imposé sa patte rapidement sur le club champenois qui a montré de bonnes aptitudes. De plus, Reims s’est montrée ambitieux lors du dernier mercato en recrutant les Teuma, Nakamura, ou Daramy (2 buts). Si Daramy sera là, Teuma et Nakamura sont forfait ce week-end. Lors de la dernière journée, Reims s’est incliné contre Monaco (1-3), pour ce qui était sa 2e défaite à domicile. Paradoxalement, la formation rémoise semble plus à l’aise loin de ses bases où elle ne s’est inclinée qu’une fois face à Marseille (1-2) dans un match où elle aurait mérité mieux. Son jeu de contres se montre plus efficace en déplacement comme démontré à Lille (1-2) ou Montpellier (1-3). Seulement concentré sur le championnat, Reims devrait accrocher un résultat au stadium face à une formation toulousaine qui aura peut-être déjà en tête le choc face à Liverpool et qui sera privé de Spierings (suspendu) en plus d’Aboukhlal (3 buts, co-meilleur buteur avec Magri).

