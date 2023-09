Pronostic Toulouse Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse à la relance contre Metz

Toulouse sort d’une excellente saison avec le maintien en poche. Tout juste promu dans l’élite, le TFC s’est même imposé en Coupe de France face à Nantes et a ainsi décroché son ticket pour une place européenne. Malgré tous ces excellents résultats, le club haut-garonnais a décidé d’opérer à une vaste revue d’effectif avec les départs des Montanier, van den Boomen, Dejaegere, Dupé, Ratao ou Healey. Ces mouvements expliquent certainement l’entrée en matière laborieuse des Toulousains. Victorieux à Nantes (1-2) lors de la 1ère journée, le TFC n’a depuis plus remporté la moindre rencontre. En règle générale, la formation toulousaine a limité la casse avec plusieurs matchs nuls face à Paris, Clermont et Marseille, mais aussi en C3 avec ce bon partage des points obtenu chez l’Union Saint-Gilloise. En revanche, lors de la dernière journée, les partenaires de Dallinga ont subi le réveil des Lensois à Bollaer (2-1). Suite à ce résultat, le TFC se retrouve en danger aux portes de la relégation, avec 2 points d’avance sur Lens.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Promu lui cette année, Metz sera seulement resté une seule saison en Ligue 2. Juste avant la fin du mercato, le club lorrain a vu son meilleur joueur, le Géorgien Mikautadze quitter le club pour rejoindre l’Ajax. Malgré ce départ important, le club messin s’en sort pas mal puisqu’il occupe la 12e place avec 4 points de plus que le 1er relégable et 2 de plus que Toulouse. Depuis son lourd revers concédé à Rennes (5-1) lors de la 1ère journée, Metz avait bien redressé la barre en signant 4 matchs sans la moindre défaite. Mais l’absence de Mikautadze s’est fait ressentir le week-end dernier, puisque le club lorrain s’est incliné dans le derby de l’Est face à Strasbourg (0-1) disputé à Saint-Symphorien. Dans cette affiche entre équipes qui jouent en premier lieu le maintien, Toulouse semble un ton au-dessus et pourrait décrocher à domicile un succès lui permettant de doubler son adversaire du jour. Toujours bloqué à 0 but en L1 mais buteur en C3, Dallinga tentera de débloquer son compteur en championnat en l’absence du meilleur buteur Aboukhlal qui pourrait avoir terminé sa saison sur blessure.

► Le pari « Victoire Toulouse » est coté à 2,16 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 216€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 170€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Dallinga buteur » est coté à 2,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 283€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Toulouse – Metz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Toulouse Metz encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pierre Aristouy, la bonne tambouille