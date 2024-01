Pronostic Tottenham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Man City s’en sort face à Tottenham

Arrivé cet été, Ange Postecoglou a redonné de l’élan à Tottenham. En effet, moribonds l’an passé, les Spurs ont retrouvé de leur superbe cette saison. Le club londonien occupe actuellement la 5e place du classement avec 3 points de retard sur Manchester City, second de Premier League. Pour leur dernière sortie en championnat, les Spurs nous ont offert une très belle prestation à Old Trafford où ils ont signé un nul face à United (2-2). Cette saison, les partenaires de Richarlison avaient déjà réalisé une très bonne performance en tenant tête à Man City (3-3) à l’Etihad. Pour atteindre ces 16es de finale de la FA Cup, Tottenham s’est imposé contre Burnley (1-0) au tour précédent avec une superbe réalisation de l’Espagnol Porro. Pour ce choc, Postecoglou ne pourra pas compter sur Dier, parti à Munich, ou sur Son, toujours en sélection.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Manchester City a connu un superbe exercice l’an passé. En effet, les Citizens ont réalisé un triplé historique avec la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Sur cette lancée, les Skyblues ont remporté la Supercoupe d’Europe, mais aussi la Coupe du monde des clubs. En Coupe d’Europe, City a connu une phase de groupes des plus tranquilles qui lui a permis de se qualifier pour les 8es de finale. En Premier League, les hommes de Guardiola ont connu une entame poussive en perdant des points en route. Cependant, depuis quelques semaines, les Citizens montent en puissance, puisqu’ils sont revenus à 5 points de Liverpool. De plus, les Skyblues comptent un match en retard qui pourrait leur permettre de revenir sur les Reds. Lors des dernières semaines, Man City a en plus retrouvé son maître à jouer Kevin De Bruyne. Le Belge s’est déjà montré décisif lors de son opposition face à Newcastle (2-3). Haaland toujours indisponible, Alvarez sera encore l’homme à surveiller niveau buts. Sur 6 victoires consécutives, les Skyblues devraient prendre le dessus sur Tottenham et se qualifier pour les 8es de finale.

► Le pari « Victoire Man City » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Alvarez buteur » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Tottenham – Manchester City :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Manchester City-Tottenham : Son Heung-min rejoint un cercle fermé