Pronostic Tottenham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham enchaîne face à Chelsea

La 11e journée de Premier League se termine avec un choc entre Tottenham et Chelsea. Normalement, dans une semaine européenne, cette affiche du lundi soir met aux prises des écuries de moindre renommée. Etant donné que les Spurs et les Blues sortent d’une saison catastrophique, aucune de ces 2 équipes ne dispute une compétition européenne. Lors de l’intersaison, les 2 clubs londoniens ont ouvert un nouveau chapitre avec la nomination de Postecoglou à Tottenham et celle de Pochettino à Chelsea. L’ancien entraîneur du Celtic est arrivé dans une formation qui venait de perdre sa super star Harry Kane. Suite à ce départ, de nombreux observateurs s’inquiétaient pour les Spurs. Au final, avec un recrutement judicieux avec les Maddison, Johnson, van de Ven ou Vicario, mais aussi le retour en forme des Bissouma ou Sarr, Tottenham occupe la tête du championnat. A l’orée de cette journée, les Spurs sont toujours invaincus (tout comme Arsenal) et possèdent 2 points d’avance sur leur grand rival. Le week-end dernier, les partenaires de Son sont allés s’imposer à Selhurst Park où il n’est jamais simple de se déplace (1-2 avec un nouveau but du Sud-Coréen). Le duo Son (8 buts) – Maddison (3 buts, 5 passes dé) est pour beaucoup dans les excellents résultats de leur formation.

En face, Chelsea est la grosse déception de ce début de saison. Depuis l’arrivée de Boehly à la tête du club, la formation londonienne n’a pas arrêté de recruter des joueurs. Malgré ces forts investissements, Chelsea sort d’une saison blanche et a très mal lancé ce nouvel exercice. Dans les explications plausibles, les Blues ont été touchés par une vague de blessures importantes puisque les Nkunku, Fofana, Reece James, Lavia ou Chilwell ont tous connu ou connaissent encore un long passage à l’infirmerie. Après un début de campagne sans relief, la formation londonienne avait finalement décroché deux succès de rang contre Fulham et Burnley. Il y a 15 jours, les Blues ont livré une excellente première partie de rencontre face à Arsenal mais ont craqué en fin de rencontre à la suite de grosses erreurs individuelles (2-2). Lors de la dernière journée, les hommes de Pochettino ont de nouveau déçu en s’inclinant contre Brentford (0-2) à Stamford Bridge. Dans ce début compliqué, la seule note positive vient d’une qualification en quart de finale de la Carabao Cup grâce à sa victoire contre Blackburn en milieu de semaine (2-0). Au prochain tour, les Blues retrouveront Newcastle. En pleine confiance, à domicile, et focus sur la Premier League, Tottenham devrait enfoncer Chelsea.

