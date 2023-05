Pronostic Strasbourg PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG va chercher le titre en beauté à Strasbourg

15e de Ligue 1, Strasbourg n’est mathématiquement pas sauvé mais devrait rester en Ligue 1. En effet, ses 2 adversaires directs, que sont Auxerre et Nantes avec 5 et 6 unités de retard, doivent remporter leurs 2 derniers matchs sans que Strasbourg ne décroche le moindre point. L’an passé à la même période, le Racing était toujours engagé dans la course pour l’Europe. Suite à une mauvaise entame de championnat, la formation alsacienne a lutté tout au long de cet exercice pour se maintenir. L’arrivée de Fred Antonetti en remplacement du remplaçant de Julian Stéphan a redonné un coup de boost nécessaire à Strasbourg dans cette dernière ligne droite. Sur une bonne dynamique, le club strasbourgeois ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 6 dernières journées, face à une équipe lyonnaise qui finit fort (1-2). Les partenaires de Kevin Gameiro se sont ensuite repris en réalisant une excellente opération en dominant Nantes (0-2) à la Beaujoire, puis en enchaînant contre Nice (2-0). Le week-end dernier, les Alsaciens sont allés prendre un point à Troyes (1-1). Lors de cette rencontre, le défenseur ghanéen Djiku a été expulsé et ne sera pas présent pour la réception du PSG. En revanche, l’attaquant Diallo auteur d’une superbe saison avec ses 20 buts sera bien de la partie.

En face, le PSG attend impatiemment d’être déclaré champion de France. Pour cela, le club de la capitale doit prendre un point lors des 2 dernières journées qui l’opposent à Strasbourg à la Meinau puis à Clermont au Parc des Princes. Lors des dernières rencontres, le club parisien s’est repris avec 3 victoires importantes face à Troyes (1-3), Ajaccio (5-0) et sur la pelouse d’Auxerre (1-2) le week-end dernier, car dans le même temps Lens ne faiblit pas. Comme souvent, tout ne fut pas parfait avec de nouveaux buts encaissés, mais le PSG peut compter sur un Mbappé décisif avec 2 superbes buts à l’Abbé Deschamps qui lui ont permis de reprendre seul les commandes du classement des buteurs, devant Alexandre Lacazette. Dans cette saison marquée par de nouveaux problèmes extra-sportifs, Paris va tenter de finir en beauté pour célébrer son titre au Parc face à Clermont. Au niveau de l’effectif, Galtier ne va pas pouvoir s’appuyer sur les Neymar, Kimbempe et Hakimi, tandis que Ruiz est sorti touché à Auxerre. L’animation offensive devrait être confié au duo Messi – Mbappé. L’argentin domine le classement des passes décisives tandis que le Français veut finir meilleur buteur. Dans une Meinau bouillante, Paris devrait se sortir du piège strasbourgeois pour s’imposer et s’assurer un nouveau titre de champion.

