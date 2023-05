Pronostic Strasbourg Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice solide en déplacement à Strasbourg

La Ligue 1 nous offre une superbe lutte pour le maintien qui concerne pas moins de 4 équipes qui tentent d’éviter la place de premier relégable, de Strasbourg (14e) à Nantes (17e). En effet, ces 4 clubs sont calés dans un mouchoir de poche avec seulement 3 points les séparant. Chaque résultat est crucial, et la moindre défaite peut faire chuter l’un de ces clubs dans la zone rouge. Le week-end dernier, le Racing se déplaçait en Loire-Atlantique pour un match crucial face au FC Nantes. Bien mieux entrés dans leur match, les Strasbourgeois se sont imposés face aux Canaris (0-2). En plus d’avoir pris 3 points précieux, les Alsaciens ont semé le doute dans la tête de l’un de leurs principaux adversaires. Très bon depuis le début de saison, l’attaquant Diallo a inscrit à la Beaujoire son 18e but. Dans ce sprint final, Strasbourg semble avoir compris l’urgence de la situation avec pas moins de 3 victoires lors des 4 dernières journées. Seule une équipe lyonnaise en forme est parvenue à s’imposer à la Meinau. Fred Antonetti compte sur le soutien du formidable public strasbourgeois pour prendre de nouveaux points ce samedi.

En face, l’OGC Nice a connu une saison très mouvementée avec le licenciement en cours d’année de Lucien Favre et son remplacement par le novice Didier Digard. Le nouvel arrivé avait réussi à insuffler un vent nouveau sur la Côte d’Azur avec une très bonne série de résultats. De plus, les Aiglons avaient signé un parcours très intéressant en Ligue Europa Conférence, mais ont craqué en quarts de finale face au FC Bâle. Marqués par cet échec, les Niçois s’étaient inclinés dans la foulée à domicile contre Clermont (1-2), mais ont depuis bien réagi. En effet, le Gym vient de remporter ses deux dernières rencontres, chez une équipe troyenne (0-1) quasiment condamnée et surtout samedi dernier face à Rennes qui cherche à décrocher une place européenne (2-1). Lors de cette dernière rencontre, les deux attaquants Laborde et Moffi se sont mis en valeur en inscrivant chacun un but. Le Nigérian affiche désormais 17 réalisations, tandis que l’ancien Rennais en est à 12. Depuis plusieurs semaines, l’OGCN affiche un très bon état d’esprit loin de ses bases, avec une seule défaite lors des 8 derniers déplacements, sur la pelouse de Brest (1-0) qui intervenait quelques jours après un match de Ligue Europa à Bâle en Suisse disputé avec une équipe remaniée. Cette rencontre entre une formation strasbourgeoise revigorée et celle de Nice très performante en déplacement pourrait se conclure sur un match nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

