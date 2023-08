Pronostic Sassuolo Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Hellas Vérone accroche Sassuolo

Sassuolo est une formation que l’on retrouve habituellement dans le ventre mou de la Serie A. L’an passé, les Neroverdi ont fini en 13e position. Ce club italien se voit souvent dépouiller de ses meilleurs éléments chaque été, même si la légende locale Berardi est (pour l’instant) resté fidèle. Lors du mercato estival, Sassuolo a notamment perdu les Frattesi, Rogerio ou Traoré. Pour pallier ces différents départs, le club a misé sur les Pinamonti, Vina, Boloca ou Bajrami. En Coppa Italia, les Neroverdi ont souffert pour se défaire de Cosenza (2-5) devant passer par les prolongations. Pas épargné par le calendrier, Sassuolo s’est incliné lors des 2 premières journées de championnat face à l’Atalanta et le Napoli sur le même score de 2-0. Face aux champions en titre, Maxime Lopez a été exclu et manquera donc la réception de Vérone.

En face, Vérone a connu une saison galère mais qui s’est finie sur une bonne note. En effet, dans le dur toute l’année, le Hellas a connu un bon passage qui lui a permis de revenir sur la Spezia. Respectivement 17e et 18e, mais égalité des points, les deux formations italiennes ont disputé un barrage sur terrain neutre qui a tourné en faveur des Véronais (3-1). Sur la lancée de ce match, Vérone réalise une entame très intéressante avec des victoires obtenues face à Empoli (0-1) et l’AS Roma (2-1) en championnat. De plus, le Hellas a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coppa Italia suite à victoire sur Ascoli (3-1). L’homme en forme du moment est Duda (l’ancien capitaine slovaque de Cologne), buteur et passeur lors des premières rencontres. Sur une excellente dynamique, Vérone pourrait ramener un résultat favorable de ce déplacement à Sassuolo.

