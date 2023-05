Pronostic Sassuolo Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo enchaîne à domicile face à Bologne

Match entre deux équipes qui ne joue plus grand-chose en cette fin de saison, puisque Sassuolo et Bologne sont en milieu de tableau et qu’ils ne seront ni européens ni relégués la saison prochaine. 13e, Sassuolo doit son maintien à ses très bons résultats à domicile. Invaincu dans son stade depuis 2 matchs, le club d’Émilie-Romagne a même remporté 4 de ses 5 derniers matchs à domicile. Suspendu chez la Lazio en milieu de semaine (défaite 2-0), Pinamonti (5 buts) devrait retrouver la pointe de l’attaque. On devrait retrouver à ses côtés la légende locale Berardi, auteur d’un doublé lors du dernier match à domicile.

9e avec seulement 2 points d’avance sur Sassuolo, Bologne semble avoir lâché l’affaire dans la course à l’Europe. Les Bolognais restent en effet sur 4 matchs sans victoire : 2 matchs nuls à domicile face à l’AC Milan et à la Juventus (1-1), et 2 défaites en déplacement sur les pelouses du Hellas Vérone (2-1) et d’Empoli jeudi (3-1). Face à une équipe de Sassuolo très forte à domicile, Bologne devrait de nouveau s’incliner.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

