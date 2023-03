Pronostic Saint-Etienne Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne prend ses distances face à Niort

En grande difficulté lors de la première partie de saison, l’AS Saint Etienne s’est refait la cerise depuis la reprise. Ce retour en forme s’explique par le recrutement conséquent opéré par l’AS Saint Etienne. En effet, les Verts se sont renforcés en attirant les Appiah, Larsonneur, Fomba, Bamba et le très bon Nkounkou. Les bonnes performances du latéral stéphanois ont tapé dans l’œil de Sylvain Ripoll qui l’a convoqué avec les Espoirs. En revanche, Gaëtan Charbonnier, arrivé au mercato, s’est gravement blessé et ne jouera plus cette saison. Après avoir remporté 4 matchs consécutivement, les Verts sont parvenus à sortir de la zone rouge. Ensuite, les hommes de Laurent Batlles ont montré qu’ils avaient retrouvé leur combativité pour arracher 3 matchs nuls face à des équipes évoluant dans la 1re partie de tableau, Bordeaux, Amiens et le Havre. Lors de ces 3 rencontres, les Stéphanois ont été à chaque fois menés mais sont parvenus à revenir au score. Lors de la dernière journée, Saint Etienne s’est retrouvé mené de 2 buts et en infériorité numérique sur la pelouse du leader havrais, mais s’est accroché pour revenir à égalité. Krasso en a profité pour inscrire son 14e but de la saison.

En face, Niort est dans une position bien plus délicate. En effet, les Chamois se retrouvent en dernière position du classement avec 5 points de retard sur Rodez, première formation non relégable. La saison du club des Deux-Sèvres a été marquée par de nombreux changements d’entraîneur. Après le départ de Sébastien Desabre, Rui Almeida avait été nommé mais a été récemment licencié. Nouvellement intronisé après plusieurs intérimaires, Simondi a connu une première douloureuse avec un revers à Pau (1-0). En revanche, les Chamois ont réagi lors de la dernière journée en prenant le dessus sur Laval (3-2) avec une nouvelle réalisation de Boutobba. L’excellent ailier sera suspendu ce samedi, tout comme l’ancien Marseillais Charles Kaboré et Conté. A Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne devrait décrocher une victoire importante dans l’optique du maintien face à des Niortais privés de plusieurs joueurs majeurs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

