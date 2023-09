Pronostic Rodez Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enfonce Troyes

Sauvé in-extremis l’an passé, Rodez réalise une entame de championnat satisfaisante. En effet, le club aveyronnais est calé dans la première partie de tableau avec 11 points au compteur. Fort d’une très bonne préparation, le club ruthénois a entamé cet exercice avec un nul à Ajaccio (1-1) et une victoire arrachée dans le temps additionnel face à Saint-Etienne (2-1). Ces bonnes performances ont donné de la confiance aux hommes de Santini, qui malgré un trou d’air face à Laval et Valenciennes, viennent de signer trois bons résultats en accrochant Pau (2-2) après avoir été menés de 2 buts et surtout en s’imposant contre Angers (4-1) et face à Dunkerque (1-2). Samedi dernier, Rodez s’en est remis au duo Hountondji – Buades dans tous les bons coups pour prendre les 3 points dans le Nord de la France face au promu.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, les dirigeants troyens doivent commencer à s’interroger sur leur entraîneur Kisnorbo. Arrivé l’an passé, l’australien affiche un ratio de victoires par match famélique depuis qu’il a repris le club. L’ESTAC est certes la seule formation à avoir battu l’actuel leader Laval, mais il s’agit également de son seul succès en Ligue 2. Depuis le début de ce championnat, le club troyen a signé de nombreux matchs nuls (4 en 7 journées). En revanche, Troyes s’est incliné en fin de rencontre face à Auxerre le week-end dernier (1-2). Battu dans ce derby, Kisnorbo doit trouver les solutions pour ne pas se retrouver menacé. Au regard de sa dynamique actuelle, Rodez devrait prendre le dessus sur une équipe troyenne pas au mieux. Comme sur les 3 derniers matchs des Ruthéniens et 3 des 4 dernières rencontres des Troyes, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.

► Le pari « victoire Rodez » est coté à 1,91 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 248€ (163€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,70 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 230€ (145€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Rodez – Troyes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rodez Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !