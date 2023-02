Pronostic Rodez Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia accroche Rodez

Dernier de Ligue 2, Rodez doit se reprendre pour ne pas se retrouver distancé. Actuellement, la formation aveyronnaise accuse 5 points de retard sur la première formation non relégable. Les Ruthénois voient également certains de leurs adversaires directs avoir de bons résultats. Malgré l’envie de se battre, Rodez souffre et n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en 2023 en Ligue 2. Si le club aveyronnais avait dominé Dijon (2-1) à la reprise mais accumule 7 matchs sans victoire depuis. Lors de ses deux dernières rencontres de championnat, Rodez a été tenu en échec par Nîmes (1-1) et Valenciennes (0-0). Néanmoins, dans la grisaille actuelle du championnat, le club aveyronnais va disputer les quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse la semaine prochaine.

De son côté, Bastia se trouve dans une situation nettement plus avantageuse. En effet, le club corse occupe la 8e place avec 12 points d’avance sur la zone de relégation. Auteur d’une reprise intéressante, le Sporting avait ensuite calé en concédant deux défaites de rang face à Caen et à domicile contre Quevilly Rouen. Le week-end dernier, les Bastiais ont dominé leur rencontre face à Guingamp mais ont dû se contenter d’un nul (1-1). Néanmoins, ce score de parité est venu mettre fin à la série de défaite des Bastiais. Plutôt constants depuis l’entame de saison, Bastia semble en mesure d’accrocher au moins un nul sur la pelouse de Rodez, qui n’a toujours pas gagné en 2023 en Ligue 2.

