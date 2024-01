Pronostic Rennes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice, solide dauphin face à Rennes

Cette opposition entre Rennes et Nice met aux prises 2 formations ambitieuses. Si les Aiglons font mieux que ce qui était attendu, les Bretons sont loin du compte. En effet, à mi-parcours, la formation rennaise se trouve à une décevante 10e place avec 14 points de retard sur le podium. Génésio a préféré démissionner en cours de saison au regard des résultats obtenus. Son remplaçant, Julian Stéphan cherche vainement à enchainer une série de résultats pour changer l’élan de sa formation. Victorieux de son 1er match face à Reims, le club Rouge et Noir a ensuite perdu face à Marseille et Monaco, pour un nul à Toulouse. Pas au mieux à Clermont, les partenaires de Bourigeaud ont profité de leur supériorité numérique pour s’imposer dans les dernières minutes. Finalement, Rennes a lancé cette année 2024 par une victoire rassurante en Coupe de France face au voisin guingampais (0-2). Annoncé sur le départ, Kalimuendo s’est rappelé au bon souvenir de ses supporters en inscrivant un doublé. Avec son effectif de qualité, le club breton doit élever son niveau de jeu mais fait face à un redoutable adversaire, l’OGC Nice. L’ancien Aiglon Gouirio est blessé et Matic ne veut plus jouer avec Rennes.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Le club azuréen est peut-être la plus grosse surprise de la 1re partie de saison, finie à la 2e place. Articulée autour de l’expérience de Dante (de retour de suspension) et du talentueux Todibo (toujours suspendu), Nice possède de loin la meilleure défense du championnat (9 buts concédés). Lors des dernières semaines de 2023, le Gym a connu quelques contre-performances en déplacement avec des revers face à Nantes et Le Havre. A domicile, les Niçois ont terminé sur une bonne note avec une victoire convaincante face à Lens (2-0). Le week-end dernier, les Aiglons ont décroché leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France en dominant Auxerre lors de la séance de tirs aux buts, en faisant tourner. Au prochain tour, les Niçois affronteront Bordeaux, dans une affiche aux allures de Ligue 1. Très solide et avec Moffi (qui partira pour la CAN seulement dimanche), Nice devrait accrocher au moins un nul à Rennes après l’avoir emporté à l’aller (2-0).

► Le pari « Victoire Nice ou match nul » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 2,95 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 490€ (590€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes – Nice :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rennes Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Chiant comme la pluie