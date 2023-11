Pronostic Rennes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enfonce Lyon

Cette opposition entre Rennes et Lyon met aux prises deux équipes loin de leurs ambitions initiales. Le club breton visait le podium de la Ligue 1 tandis que la formation rhodanienne espérait accrocher une place européenne. A l’orée de cette journée, le stade Rennais se retrouve en 11e place tandis que l’OL est tout simplement dernier du championnat. Bruno Génésio, entraîneur de Rennes, est sous pression à la suite des mauvais résultats de son équipe. En effet, ses hommes se montrent très irréguliers en Ligue 1 où ils restent sur 4 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Rennais ont connu un nouveau faux-pas en s’inclinant à Nice (2-0). Lors de cette rencontre, le défenseur Omari a été expulsé et manquera donc la réception de Lyon. L’arrière-garde bretonne attise toutes les critiques, car elle accumule les erreurs depuis le début de saison. Offensivement, Rennes n’est pas au mieux mais possède des éléments capables de faire la différence individuellement. Paradoxalement, le club rennais réussit une excellente entame d’Europa League où il a conforté sa place en tête de son groupe après son succès contre le Panathinaikos (3-1). Lors de cette belle victoire, les Rennais se sont pourtant retrouvés en infériorité numérique mais ont su s’imposer avec un grand Matic à la baguette. Ce type de performance devrait être un déclic pour le club breton qui espère enchaîner en championnat.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, les semaines se suivent et se ressemblent au grand désarroi des supporters lyonnais. Calé en dernière position de Ligue 1 depuis quasiment le début de saison, Lyon n’arrive pas à décoller. Une réaction était attendue contre Clermont il y a quelques semaines, mais au final, le doute s’est accru avec un revers contre le club auvergnat devenu un concurrent direct pour le maintien. La semaine passée, la formation lyonnaise affrontait une autre formation relégable, le FC Metz. Lors de cette rencontre, les Lyonnais peuvent remercier Anthony Lopes qui a réussi quelques parades importantes, permettant d’obtenir le point du nul (1-1). Avec son effectif de qualité, il est surprenant de retrouver Lyon à une telle position. Le club semble souffrir de querelles intestines qui se propagent sur l’ensemble du club. Ce dimanche, l’OL a un déplacement compliqué en Bretagne face à une formation rennaise qui doit également réagir en championnat mais qui est globalement solide à domicile (1 seule défaite depuis avril). Dernièrement, Textor avait tenté le fameux choc psychologique en nommant Grosso à la place de Blanc. Le technicien italien n’a toujours pas permis à son équipe de s’imposer. Sur la lancée de sa performance européenne et à domicile, Rennes devrait prendre le meilleur sur Lyon. Buteurs jeudi, Salah et Blas devraient être reconduits, alors que Gouiri et Kalimuendo ont du mal.

► Le pari « Victoire Rennes » est coté à 1,67 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Blas ou Salah buteur » est coté à 1,74 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 174€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes – Lyon :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rennes Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Blind : « Les succès de Gérone se construisent comme un puzzle »