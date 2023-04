Pronostic Rennes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes pousse Angers en Ligue 2

Recevoir la lanterne rouge, qu’il pourrait même envoyer en Ligue 2, représente une opportunité en or pour le Stade Rennais de se relancer dans la course à l’Europe. A force d’empiler les contre-performances (3 défaites sur les 4 dernières journées), les Rouge et Noir ont pris du retard sur les temps de passage attendus. Ils occupent seulement la 6eme place du classement de Ligue 1 après une courte défaite à Montpellier (1-0). Juste derrière une équipe de Lille (5e) qui est virtuellement envoyée en barrages de la Ligue Europa Conférence. Faire le plein ce dimanche est obligatoire pour le SRFC, troisième meilleure équipe du championnat à domicile.

La relégation d’Angers en Ligue 2 ne fait plus aucun doute depuis déjà de longues semaines. Ce basculement à l’échelon inférieur devrait être entériné ce dimanche au Roazhon Park. Très limités sur le terrain et décimés, les Angevins accusent un retard de 18 points sur la première équipe non relégable. Ils ont perdu leurs dernières oppositions, à Clermont (2-1) et contre le PSG (1-2), et espéreront ne pas concéder une 5eme défaite de rang à l’extérieur. Ce scénario sera difficile à éviter malgré la méforme rennaise. Le club de l’Anjou pense déjà à sa reconstruction dans l’antichambre de la Ligue 1, et devrait s’incliner en Bretagne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

