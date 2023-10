Pronostic Reims Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims retrouve son football champagne face à Lorient

Le Stade de Reims semble avoir des difficultés à trouver son rythme de croisière et a lancé le début d’une série. À chaque fois que l’on pense les Champenois capables d’enchaîner, ils butent sur un obstacle. Battu lors de la 1re journée à Marseille, Reims avait ensuite retrouvé rapidement la victoire en dominant consécutivement Clermont et Montpellier. S’offrant une bonne dynamique, les protégés de Will Still ont ensuite buté sur Brest, et ce fut de nouveau le même type de scénario après un bon passage avec une défaite contre Monaco (1-3). Le week-end dernier, Reims comptait repartir de l’avant, mais n’a pas été aidé par son manque de réussite puisqu’il a touché à 3 reprises les montants à Toulouse (1-1). Après ce résultat, le club champenois se retrouve en 6e position du classement. Depuis la 1re journée, Reims s’est signalé en marquant au cours de chaque match disputé. Avec Daramy, Ito, Nakamura ou Diakité, Still possède du potentiel sur le plan offensif, même quand il y a des absents comme la semaine passée. Nakamura et Teuma pourraient d’ailleurs encore manquer à l’appel.

En face, Lorient alterne le chaud et le froid. La formation bretonne est performante dans son enceinte où elle a pris 8 points, ne perdant qu’une seule fois face à Montpellier. En revanche, loin de ses bases, le club lorientais est en souffrance avec des nuls au Parc des Princes face à Paris et chez la lanterne rouge lyonnaise pour meilleurs résultats. Le week-end dernier, les supporters du club breton auront en revanche apprécié la victoire de leurs protégés à domicile dans le derby face à Rennes (2-1). Au coup d’envoi, Régis Le Bris avait aligné une jeune équipe dans laquelle on retrouvait plusieurs fils d’anciens joueurs, à commencer par celui de Mickael Pagis et celui d’Eli Kroupi, mais aussi son neveu Théo. Ce succès a eu pour mérite de faire sortir Lorient de la zone rouge. À domicile, Reims devrait renouer avec la victoire face à une formation lorientaise peu à l’aise loin de ses bases.

