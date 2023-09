Pronostic Rangers Betis : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Pas de vainqueur entre les Rangers et le Bétis ?

Les Rangers ont terminé 2es la saison passée derrière le rival de toujours, le Celtic. Après avoir battu le Servette de Genève lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Ecossais ont été corrigés par le PSV en barrages (3-7 en cumulé) et ont donc été reversés en C3. En championnat, ça va pas très fort puisque les Rangers ont déjà concédé deux défaites en 5 journées (pour 3 victoires), dont une contre le Celtic. Pour la première journée de cette Europa League, ils devront faire sans les milieux Cantwell et Dowell, et l’attaquant brésilien Danilo, tous les trois blessés. On retrouve en revanche le gardien expérimenté Butland, ou encore l’attaquant Sima (ex-Angers) qui devrait être aligné en l’absence de Danilo. Enfin, le latéral et capitaine James Tavernier est l’atout majeur des Rangers, notamment offensivement avec 16 buts et 9 passes décisives l’an passé en championnat.

En face, le Betis Séville reste sur une bonne saison en Liga avec une belle 6e place, et n’a pas eu à disputer de tour préliminaire pour participer à la phase de poules de C3. Sur ce début de saison, les Andalous sont seulement 10èmes en championnat, et restent sur une victoire contre le Rayo Vallecano (1-0), et une lourde défaite contre Barcelone le week-end dernier (5-0). Tout comme les Rangers, quelques absences sont à noter, comme le gardien désormais remplaçant Bravo et les importants Sabaly, William Carvalho et Guardado. Fekir pourrait en revanche faire son retour après sa longue blessure, mais reste incertain. Les hommes en forme de ce début de saison sont Isco, l’ancien joueur du Réal Madrid, déjà été élu 3 fois homme du match, derrière l’attaquant William Jose (3 buts en Liga cette saison) ou Borja Iglesias (15 buts en Liga l’an passé). Au-dessus sur le papier mais en déplacement chez des Rangers qui sont souvent très solides à domicile, le Betis pourrait se contenter d’un match nul ce jeudi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

