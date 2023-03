Pronostic Quevilly-Rouen Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz s’en sort à Quevilly Rouen

Proche de la relégation l’an passé, Quevilly Rouen s’en était sorti lors des barrages face à Villefranche. Cet été, le club a misé sur Olivier Echouafni pour prendre la relève de Mercadal. Le nouvel arrivé a imposé sa patte sur le jeu de son équipe qui réalise un exercice nettement plus abouti. En effet, après 27 journées, QRM se trouve en 8e position avec 11 points d’avance sur la zone de relégation. Calé désormais dans le ventre mou de Ligue 2, le club normand vient de signer une surprenante défaite à Nîmes (2-0) le week-end dernier qui a sans doute mis fin à ses espoirs de montée. Avant ce revers, la bande à Echouafni s’était montrée très régulière dans ses performances en alignant 5 journées sans la moindre défaite.

En face, Metz est revenu dans la course à la montée à la faveur d’une excellente reprise. En effet, le club lorrain est sur une excellente série de 14 journées sans la moindre défaite. Le dernier revers en date remonte à la fin octobre avec un déplacement au Havre, leader (2-0). Lundi, les Messins recevaient les Normands dans le cadre du match retour. Dans cette affiche importante pour la montée en L1, le club grenat n’est pas parvenu à s’imposer face aux hommes de Luka Elsner et ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Suite à ce résultat, le FC Metz reste en 4e position avec seulement 2 points de retard sur Bordeaux, 2e. La formation lorraine possède le meilleur buteur du championnat avec l’attaquant géorgien Mikautadze, qui affiche 14 réalisations au compteur. Déterminé à ne rien lâcher, Metz devrait prendre le dessus sur une équipe de Quevilly Rouen qui ne joue désormais plus grand-chose.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

