Pronostic Quevilly-Rouen Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen n’abdique pas face à Quevilly-Rouen

L’an passé à la même période, Quevilly Rouen luttait pour ne pas descendre. Finalement, les Normands avaient réussi à décrocher la place de barragiste. Supérieur à Villefranche lors des 2 confrontations de play-off, Quevilly Rouen avait réussi à se sauver. L’été dernier, les dirigeants du club normand ont misé sur Olivier Echouafni. L’ancien entraîneur du PSG féminin a réalisé un excellent travail en Normandie. En effet, sa formation s’est montrée très régulière, ce qui lui permet d’être actuellement calée dans la 1re moitié de tableau avec 8 points de plus que le 1er relégable. Déjà proche d’assurer son maintien, QRM s’est certainement un peu déconcentré lors des dernières semaines, comme le montrent les 3 défaites de rang face à Nîmes (2-0), Metz (1-2) et contre Rodez (1-0). Dans ce derby face à Caen, Quevilly-Rouen va tenter de stopper cette série.

En face, le stade Malherbe de Caen a connu une première partie de saison en dents de scie. Mais depuis le début d’année 2023, les protégés de Stéphane Moulin se montrent conquérants et se sont replacés en 6e position à 7 points d’une équipe de Bordeaux qui affronte Bastia (5e) lors de cette même journée. Le stade Malherbe possède un mince espoir de revenir et doit pour cela s’imposer face à Quevilly-Rouen. Les Caennais ont remporté leurs deux derniers matchs face à Valenciennes (2-1) et Dijon (2-1) grâce au même duo de buteurs Brahimi – Mendy. Ces deux éléments sont les hommes en forme du club normand. Déterminé à jouer son coup à fond, Caen devrait s’imposer face à une formation de Quevilly Rouen moins concernée ces dernières semaines.

