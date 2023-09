Pronostic Quevilly-Rouen Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers confirme son regain de forme à Quevilly Rouen

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, c’est en substance ce que doivent se dire les supporters de Quevilly Rouen. Lors de son retour en Ligue 2, le club normand avait décroché son maintien lors des barrages. Bien mieux sous la houlette d’Olivier Echouafni, les Normands avaient connu un exercice tranquille l’an passé. Quevilly Rouen a commencé cet exercice avec optimisme et l’espoir de revivre une saison semblable à celle de l’an passé. Malheureusement pour QRM, son début de championnat ressemble à un cauchemar. Après avoir disputé 7 journées, le club normand occupe la place de lanterne rouge avec seulement 2 points pris lors des nuls face à Troyes et à Laval. Avec 4 points de retard sur le 1er non relégable, QRM est évidemment toujours dans le coup pour le maintien, mais ne peut pas se permettre de laisser s’échapper les équipes qui le précédent.

En face, Angers fait partie des 4 formations reléguées de Ligue 1 à la suite du passage de l’élite à 18 clubs. Terne au début de saison, le club angevin a affiché un bien meilleur visage ces dernières semaines, avec notamment 3 victoires lors des 4 dernières journées. En revanche, la formation angevine s’est inexplicablement écroulée à Rodez il y a 10 jours (4-1) alors qu’elle menait au score. Le week-end dernier, les partenaires de Loïs Diony se sont repris en s’imposant à domicile face à une formation bastiaise ambitieuse (2-0). Remonté à la 7e position, le SCO n’accuse que 2 points de retard sur le 2e. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers devrait confirmer son regain de forme en disposant de QRM.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

