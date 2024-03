Pronostic PSG Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se reprend face à Reims

Le PSG peut prendre une grande bouffée d’air puisqu’il vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Il faut remonter à 2021 pour retrouver trace d’une telle performance. Malmené à l’aller face au pressing de la Real Sociedad, Paris a parfaitement contrôlé cette manche retour. Luis Enrique a conçu un plan tactique qui a gêné les Espagnols. Logiquement, le club de la capitale a ouvert le score par l’intermédiaire de son capitaine, Kylian Mbappé. Le Bondynois a récidivé en seconde période sur une action de grande classe du collectif parisien. Cette performance offre énormément de confiance au PSG dans cette ligne droite décisive. Depuis l’annonce du départ de Mbappé, Luis Enrique a pris la décision de le faire peu jouer en Ligue 1. Ce dimanche, Mbappé pourrait retrouver le banc malgré son doublé au Pays basque. Ce choix est très probable, car quelques jours plus tard, Paris affronte Nice en Coupe de France. En Ligue 1, les hommes de Luis Enrique restent sur deux matchs nuls et veulent se relancer contre Reims. Kolo Muani ou Ramos auront certainement leur mot à dire dans cette rencontre.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le stade de Reims est calé dans le ventre mou du championnat à la 9e place. Les Champenois comptent 11 points de plus que le premier relégable et 5 de retard sur une place européenne. Auteur d’une bonne première partie de saison, Reims connaît moins de réussite lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Will Still se sont seulement imposés contre Le Havre lors des 6 dernières journées. Ce bilan explique le retrait des Rémois au classement. Le week-end dernier, la formation champenoise s’est inclinée à domicile face à Lille qui a profité d’une erreur du capitaine Abdelhamid, qui dispute ses derniers matchs avec le Stade. Devant son public, Paris devrait retrouver le succès et confirmer sa bonne prestation de la Ligue des champions.

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Kolo Muani ou Ramos buteur » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « le PSG gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce PSG – Reims :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic PSG Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Conseil d'État suspend trois des cinq interdictions de déplacement du week-end