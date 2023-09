Pronostic PSG Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG poursuit sa montée en puissance contre Nice

Après avoir connu un été très agité, le Paris Saint-Germain semble désormais se focaliser sur le sportif. Face à l’échec de la politique d’accumulation de stars, Paris a insufflé un vent nouveau avec l’arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol peut compter sur les Marquinhos, Donnarumma, Mbappé, déjà présents l’an passé, a su promouvoir Zaïre-Emry comme titulaire, et parvient à intégrer de nombreuses nouvelles têtes comme les Skriniar, Hernandez, Dembélé, Kolo Muani, Ugarte ou Asensio. Après un début poussif, le coach espagnol a réellement pu passer un cap lors du retour de Mbappé comme titulaire. En effet, tenu en échec par Lorient et Toulouse, Paris vient de livrer deux très belles prestations face à Lens (3-1) et surtout à Lyon (1-4). Dans le Rhône, les joueurs de la capitale ont livré une première période très aboutie avant de lever le pied en seconde période. En à peine 3 rencontres disputées, Kylian Mbappé s’est remis le public du Parc dans sa poche avec ses 5 buts. Si le capitaine de l’équipe de France est en pleine bourre, l’uruguayen Ugarte apporte une dimension physique au milieu de terrain tandis que Marco Asensio a parfaitement assimilé le schéma de jeu de Luis Enrique. Si Asensio a été touché avec l’Espagne, Mbappé (qui n’a pas joué avec la France face à l’Allemagne) devrait être au rendez-vous ce soir. Si c’est le cas, cette rencontre face à Nice devrait être la première du trio d’attaque estampillé 100% équipe de France avec Kolo Muani, Mbappé et Dembélé.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’OGC Nice a connu un changement majeur lors de l’intersaison avec l’arrivée sur le banc de l’Italien Farioli. Le technicien italien connait une entame intéressante puisque son équipe fait partie des 5 formations qui n’ont toujours pas perdu. Cependant, Nice n’avance pas non plus des masses (8e au classement). Après avoir signé 3 nuls lors des 3 premières journées, le Gym a décroché son 1er succès lors de la réception de Strasbourg (2-0) avec notamment un très joli but de l’algérien Atal. Ce vendredi, le club azuréen va pouvoir se tester pour connaitre ses réelles ambitions lors de cette saison. Décevant l’an passé en Ligue 1, Nice veut se mêler à la course à l’Europe. Lors de l’intersaison, la formation azuréenne s’est renforcée avec le recrutement des Perraud, Sanson et Boga, mais a finalement peu bougé sur le marché. Lors de cette affiche qui ouvre la 5e journée de Ligue 1, Paris devrait confirmer sa montée en puissance en s’imposant assez tranquillement face à l’OGC Nice.

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,66 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 232€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Paris gagne avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce PSG – Nice :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic PSG Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Christophe Galtier et son fils placés en garde à vue