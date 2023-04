Pronostic PSG Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG et Mbappé font le travail

Malgré une saison gangrenée par plusieurs crises, le PSG a une telle marge sur ses adversaires qu’il file tout droit un nouveau titre de champion de France. En effet, les coéquipiers de Marquinhos caracolent en tête de la Ligue 1 avec une confortable avance de 8 points sur leur dauphin. Après avoir enchaîné 2 revers de rang (Rennes et Lyon), ils ont repris leur marche en avant en s’imposant lors des 3 dernières journées. Le club de la capitale a notamment marqué son territoire face à Lens (3-1) afin d’enterrer les espoirs des plus proches poursuivants.

De son côté, Lorient a déjoué tous les pronostics durant la première moitié de championnat mais a en revanche sérieusement marqué le pas depuis. En roue libre, les Merlus n’ont gagné que face à 2 relégables (Ajaccio et Troyes) lors des 12 derniers matchs de championnat, pour 4 matchs nuls et 6 défaites. Aujourd’hui 11es de Ligue 1, ils ne peuvent plus rien espérer ni craindre en cette fin de saison. Battu par Monaco (3-1) et Toulouse (0-1) lors des 2 dernières journées, Lorient ne devrait pas faire le poids face à l’armada du PSG. Auteur d’un doublé le week-end dernier face à Angers, Kylian Mbappé va tenter de conforter sa position de meilleur buteur du championnat en faisant à nouveau trembler les filets ce dimanche. Le PSG peut conserver sa cage inviolée face à un adversaire démobilisé qui n’a marqué qu’un seul but lors des 3 dernières rencontres.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

