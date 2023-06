Pronostic PSG Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG et Mbappé fêtent le titre contre Clermont

En obtenant le nul à Strasbourg (1-1) le week-end dernier, le Paris Saint Germain a décroché un nouveau titre de champion. Comme souvent avec le club de la capitale, la joie de ce trophée a été ternie par quelques attitudes extrasportives non exemplaires cette saison, à l’image de Neymar qui a préféré se rendre au Grand Prix de Monaco plutôt qu’avec ses coéquipiers. De plus, le PSG vit un moment très triste à la suite de l’accident subi par Sergio Rico. Le portier remplaçant a été victime d’un accident de cheval, et son état de santé est grave. Ce samedi, le Parc des Princes sera dans sa tenue de gala pour fêter les champions et les joueurs auront sans doute envie de marquer le coup. Devant leurs supporters, les partenaires de Marquinhos vont vouloir finir sur une bonne note, mais aussi permettre à Kylian Mbappé de remporter le titre de meilleur buteur. Élu meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP, le Bondynois a marqué déjà 28 buts cette saison et doit encore engranger, avec un Lacazette à 27 réalisations. Pas toujours irréprochable à domicile cette saison, le PSG doit une victoire à son Parc des Princes. Pour son dernier match à la maison, le club de la capitale avait explosé l’AC Ajaccio (5-0) avec un doublé de Mbappé. Cette ultime journée de L1 devrait être la dernière pour Lionel Messi qui devrait partir pour de nouveaux objectifs.

En face, Clermont est l’une des bonnes surprises de la saison en Ligue 1. Avec le 19e budget du championnat, la formation auvergnate est parvenue à se maintenir dans l’élite pour la seconde année consécutive. Lors de l’ouverture du championnat, peu d’observateurs auraient misé sur les hommes de Gastien après la raclée subie au Montpied face au PSG (0-5). Comme souvent, le technicien auvergnat a su trouver les solutions pour permettre à sa formation d’être régulière. Dépouillée de ses meilleurs éléments chaque saison, la cellule de recrutement clermontoise a réalisé un excellent travail l’été dernier en dénichant des joueurs prometteurs, comme l’Autrichien Cham, ou en faisant revenir l’expérimenté Gonalons. De plus, l’an passé, Clermont avait connu des problèmes au poste de gardien avec les multiples erreurs de Desmas ou Djoco. Pour pallier cette carence, la formation auvergnate a visé juste avec Diaw, passé par le PSG. Le gardien sénégalais réalise une superbe saison et vient d’arrêter deux penaltys lors des 3 dernières journées. Devant un Parc des Princes en fête, le PSG devrait offrir un feu d’artifice de buts à ses supporters, avec Mbappé qui se voudra impliqué pour aller chercher le classement des buteurs.

