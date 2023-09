Pronostic Pays de Galles Corée du Sud : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Corée du Sud tient tête au Pays de Galles

Lors de cette coupure internationale, certaines nations disputent un ou plusieurs matchs amicaux. C’est le cas pour le Pays de Galles et la Corée du Sud. Présente en France en 2016 et lors de l’Euro 2020, la sélection britannique espère disputer un 3e championnat d’Europe de rang. Actuellement, la bande de Rob Page est mal en point, puisqu’elle doit se contenter de la 4e place de son groupe à 5 points du leader turc, alors que l’Arménie et la Croatie ont plusieurs matchs de retard. Les Gallois avaient plutôt bien débuté en allant chercher un nul en Croatie (1-1), puis en prenant le meilleur sur la Lettonie (1-0). La suite fut moins réjouissante avec une lourde défaite à domicile contre l’Arménie (2-4) et une autre en Turquie (2-0). Depuis la fin du Mondial, Gareth Bale a décidé de mettre fin à sa carrière. L’ancien joueur du Real Madrid avait soutenu sur ses épaules son pays pendant de longues saisons. Orphelin de leur star, les Gallois ont plus de mal malgré la présence des Ben Davies, Neco Williams, Ampadu, Kiefer Moore, Aaron Ramsey, Harry Wilson, ou Joe Rodon. La lumière pourrait venir du jeune Brennan Johnson qui vient tout juste de signer à Tottenham après un très bon passage à Nottingham.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Ce jeudi, le Pays de Galles affrontera la Corée du Sud à Cardiff. La sélection asiatique s’était hissée en 8es de finale du dernier Mondial, mais avait subi la loi du Brésil (4-1). Depuis ce revers, les hommes de Jurgen Klinsmann (arrivé post-Mondial) ont disputé plusieurs rencontres amicales sans vraiment convaincre. En effet, les Coréens ont été battus par l’Uruguay (1-2) et le Pérou (0-1) pour des nuls à buts contre la Colombie (2-2) et le Salvador (1-1). Le technicien allemand possède pourtant un groupe de qualité dans lequel on retrouve Son Heung-min de Tottenham, Kim Min-jae du Bayern, Hwang Ui-jo de Norwich ou Lee Jae-sung de Mayence. En revanche, le nouveau Parisien Lee Kang-in, blessé, manquera ce rassemblement international. Cette opposition met aux prises deux sélections en quête de confiance avec des difficultés défensives. Comme lors de 3 des 4 derniers amicaux de la Corée du Sud, les deux formations pourraient marquer, et pourquoi pas se quitter sur un score de parité.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 305€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Galles – Corée du Sud :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Pays de Galles Corée du Sud encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'Allemagne rentre à la maison après son nul face à la Corée du Sud