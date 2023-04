Pronostic Pau Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau accroche Guingamp

Régulier lors de la première partie de saison, Pau s’était constitué un matelas d’avance sur la zone de relégation. La reprise post-Mondial fut compliquée pour le club béarnais qui a dangereusement glissé vers la zone de relégation. Proche de la zone rouge, les hommes de Tholot se sont réveillés en signant d’excellentes prestations lors des dernières journées alors qu’ils faisaient pourtant face à un calendrier démentiel. En effet, lors des 5 dernières journées, les Palois ont tout d’abord dominé deux adversaires directs, Niort et Dijon. Ensuite, la formation béarnaise a affronté 3 candidats à la montée, où les résultats furent plus qu’honorables. Si la défaite face au leader havrais est logique (0-1), Pau est ensuite allé prendre un point à Metz (1-1) avant de signer un exploit à Sochaux samedi dernier (2-3) en inscrivant un but à la toute dernière seconde. Grâce à cette excellente série, la formation paloise s’est replacée en 14e position avec 6 points d’avance sur le premier relégable.

En face, Guingamp ne joue plus grand-chose puisqu’il a fait un pas décisif vers le maintien en s’imposant le week-end dernier contre Amiens (3-1). Avec 42 points et une 10e place, l’En Avant est quasiment sauvé (11 unités d’avance sur la zone de relégation à 7 journées de la fin). A l’instar de Pau, le club breton finit bien avec une seule défaite lors des 6 dernières rencontres, concédée sur la pelouse de Bordeaux (2e). Après avoir également connu une grosse baisse de régime en hiver, le club guingampais s’est repris. Le retour en forme des Livolant, Guillaume ou Courtet dans cette dernière ligne droite devrait permettre à Guingamp de finir tranquillement. Dans cette rencontre entre formations en confiance, le surplus de motivation de Palois en danger pour leur maintien devrait faire la différence. La bande à Tholot pourrait ainsi tenir au moins le match nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

