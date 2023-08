Pronostic Paris FC Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC prend enfin un point face à Concarneau

Habitué à jouer les play-off, le Paris FC sort d’une saison décevante au cours de laquelle le club francilien n’a jamais été en mesure de lutter pour la montée. Cette intersaison a été marquée par le départ de plusieurs éléments comme Guivalogui, Boutaib, Macon ou Lefort, tandis que Demarconnay a raccroché les crampons. De son côté, Thierry Laurey n’a pas continué l’aventure et a été remplacé par Stéphane Gili. Cet été, le PFC ne s’est pas spécialement épanché sur les objectifs du club. Cette prudence a pu surprendre, mais semble légitime au regard du début de saison de l’équipe parisienne. En effet, les hommes de Gili se sont inclinés à 3 reprises face à Caen, Grenoble et Pau sur le même score de 2-0. Le bilan est donc catastrophique avec 0 point, 0 but au compteur et 6 encaissés. À ces chiffres, on peut également rajouter les 2 expulsions de Gaudin et Mandouki.

En face, Concarneau est à peine mieux au classement puisque la formation bretonne a pris un seul point lors de la 1re journée face à Bastia « à domicile » (0-0). Lors de cette rencontre, les joueurs du Finistère ont eu l’opportunité de s’imposer, mais Placide, le portier corse, a sorti le penalty d’El Khoumisti. Ensuite, Concarneau s’est incliné au bout du temps additionnel à Bordeaux (1-0) et n’a rien pu faire face à une formation caennaise en pleine forme dans cette entame de championnat. Ce bilan est pauvre, mais plutôt normal pour un club qui dispute pour la 1re fois de son histoire la Ligue 2 et qui ne joue pas ses matchs à domicile dans son stade. De plus, Concarneau a perdu Amine Boutrah (11 buts et 8 passes en 2022-2023) cet été, et son autre meilleur joueur offensif, El Khoumisti, sur blessure en ce début de saison. Dans cette opposition de mal classés, le Paris FC semble être la formation la plus capable de réagir.

