Pronostic Paris FC Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre en mission contre le Paris FC

Habituel candidat aux playoffs, le Paris FC reste sur un exercice décevant qui l’a contraint à revoir ses objectifs à la baisse. Cette perte de vitesse du club francilien se caractérise au classement puisqu’il se retrouve dans la zone de relégation. En effet, les hommes de Stéphane Gili ont seulement remporté deux rencontres depuis le début de saison, à chaque fois à domicile face à Concarneau (3-0) et Amiens (3-0). Ce samedi, le PFC va disputer son 1er match dans son stade de Charléty qui a fini d’être rénové. Lors des dernières semaines, le club parisien s’est incliné contre Ajaccio et Laval, et est allé prendre le point du nul à Annecy (2-2) qui gagne peu. Mal rentrés dans cette dernière rencontre, les Parisiens ont su combler un retard de 2 buts grâce à Lukembila et Gory.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, Auxerre est certainement la formation de Ligue 2 qui propose le jeu le plus plaisant. Après avoir connu un départ poussif avec notamment 3 journées consécutives sans le moindre succès, le club bourguignon semble avoir eu le déclic lors de sa très belle victoire à Bordeaux (2-4). Depuis, les hommes de Pélissier ont signé un nul contre Pau (2-2) et ont surtout remporté leurs 3 derniers matchs avec la manière face à Troyes (1-2), Annecy (4-0) et le week-end dernier contre Rodez (3-1). Buteur face aux Aveyronnais, Gauthier Hein a confirmé qu’il était le meilleur joueur auxerrois de ce début de saison (6 buts, 5 passes décisivies). Le virevoltant ailier est bien accompagné par les Perrin ou Ayé (double passeur contre Rodez). Sur une très bonne dynamique, Auxerre devrait pouvoir prendre le meilleur sur une équipe du Paris FC dans le dur, et assumer son statut de candidat à la montée.

► Le pari « victoire Auxerre » est coté à 1,94 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 250€ (165€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,70 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 230€ (145€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Paris FC – Auxerre :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Paris FC Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Laval et Grenoble sur leur lancée, Auxerre et Angers montent en puissance