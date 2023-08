Pronostic OM Panathinaïkos : Analyse, cotes et prono du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions

100€ offerts en CASH pour parier sur OM – Panathinaikos

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics OM – Panathinaikos

► Le pari « Victoire OM et Plus de 1,5 but » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire OM avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 2,25 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 225€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Aubameyang buteur » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Un Panathinaïkos costaud à l’aller

Lors du match aller, le Panathinaïkos avait pour lui le bénéfice d’avoir déjà 2 matchs officiels dans les jambes. La formation grecque a parfaitement fait fructifier cet avantage pour imposer une grosse bataille physique à l’OM. Finalement, le Pana a fait la différence lors de l’entrée sur le terrain de son atout technique, l’ailier brésilien Bernard (ex-international) qui a conclu une action qu’il avait lui-même initié. Ce mardi, le club grec vient chercher sa qualif’ au Vélodrome et devra pour cela accrocher au moins un nul. Lors de son tour précédent, le Panathinaikos avait dominé l’équipe ukrainienne du Dnipro-1 (5-3 en cumulé). Contrairement à Marseille, le club grec n’a toujours pas repris son championnat et n’a pas disputé de rencontre le week-end dernier. 2e du dernier championnat, la formation grecque rencontre plus de difficultés loin de ses bases.

L’OM retrouve son allant

Attendu en Grèce, l’Olympique de Marseille a complétement manqué son match face au Pana. En effet, le club olympien a été dominé à la fois dans la possession mais aussi dans l’agressivité. Réduit à 10 suite à l’expulsion de Kondogbia, Marseille a plutôt bien contenu un temps la formation grecque avant de craquer en fin de rencontre sur une belle action du Pana. Au final, l’OM aura limité la casse et se présente avec un handicap d’un but. La mission est donc simple pour les hommes de Marcelino, s’imposer avec au moins 2 buts d’écart pour jouer le prochain tour. Pour cela, le club phocéen compte sur le soutien de l’incroyable public du Vélodrome mais aussi sur la confiance engendrée lors du succès face à Reims (2-1) en championnat le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Marcelino avait décidé d’incorporer du sang frais avec notamment la titularisation des tauliers de la saison dernière, Valentin Rongier et Chancel Mbemba. Rapidement menés au score, l’OM a renversé le match grâce à Ounahi et l’attaquant portugais Vitinha.

Un Pana au complet, l’OM sans Kondogbia

Le Panathinaikos devrait évoluer avec un XI assez similaire à celui du match aller. Buteur lors de cette rencontre, le brésilien Bernard a marqué des points et pourrait trouver grâce aux yeux de son coach. Bien en place défensivement autour de la charnière Jedvaj – Magnusson, le Pana s’appuie ensuite sur l’activité du batave Vilhena et sur celle du capitaine espagnol Perez. Offensivement, Sporar a montré qu’il pouvait être un poison pour la défense olympienne. De son côté, l’Olympique de Marseille sera privé de sa meilleure recrue, Kondogbia. Rapidement averti à l’aller, l’ancien milieu de terrain de l’Atletico a ensuite mis une semelle sur un joueur grec et a reçu un second avertissement, synonyme d’exclusion. En son absence, Marcelino devrait rappeler Rongier. Capitaine de l’OM l’an passé, l’ancien nantais est ce genre de joueurs qui débute chaque saison sur le banc mais qui finit toujours titulaire. Son retour dans le XI samedi dernier a participé à décrocher la victoire. A l’instar de son capitaine, Mbemba pourrait profiter de sa performance du week-end pour réintégrer l’équipe. Plutôt solide défensivement, Marseille avait manqué cruellement d’automatismes sur le front de l’attaque. Reposé le week-end dernier, Aubameyang devrait reprendre la pointe avec à ses côtés le jeune Ndiaye, tandis que les ailes seront occupées par Sarr et Ounahi. Buteur face à Reims, Vitinha devrait avoir un rôle de joker lors de cette rencontre et pourrait entrer pour faire la différence.

Les compos probables pour Panathinaikos – OM: OM : Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Sarr, Rongier, Veretout, Ounahi – Aubameyang, Ndiaye

Panathinaikos : Brignoli – Kotsiras, Jedvaj, Magnusson, Juankar – Djuricic, Perez – Bernard, Vilhena, Palacios – Sporar

Un OM des grands soirs

Ce mardi, l’Olympique de Marseille n’a pas le choix et doit s’imposer face au Panathinaikos pour poursuivre l’aventure en Ligue des Champions. La victoire du week-end face à Reims (2-1), déjà au Vélodrome, a sans doute fait le plus grand bien au club marseillais avant ce. De plus, la formation marseillaise a comblé une partie de son retard sur le plan physique par rapport aux Grecs et devrait nous offrir un match bien plus engagé que lors de la rencontre aller. De plus, l’OM devrait bénéficier du soutien incroyable de ses supporters pour rattraper son retard au tableau d’affichage. Décevant à l’aller, Marseille compte sur le retour de ses tauliers pour passer ce tour face à une équipe grecque prenable. L’attaque composée de Ndiaye et Aubameyang aura certainement des opportunités et devra se montrer efficace pour casser le verrou grec. Au pied du mur, le club phocéen devrait réussir la mission qui lui est confiée, sous peine de déjà gâcher son début de saison.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce OM – Panathinaikos:

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic OM Panathinaikos encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Bernard met l'OM au tapis