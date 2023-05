Pronostic Nottingham Forest Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Nottingham coule Southampton

Le maintien est en jeu lors de plusieurs rencontres de ce lundi soir en Premier League, et ce sera notamment le cas avec ce Nottingham – Southampton crucial pour les 2 équipes. En effet, Forest occupe à l’orée de cette journée la première place de relégable avec le même nombre de points que Leicester et Leeds. La lutte s’annonce intense jusqu’à l’ultime journée puisque plusieurs formations sont séparées par quelques points. Ce lundi, les Reds ont l’opportunité d’éloigner un adversaire direct en repoussant Southampton à 9 points, ce qui sonnerait la fin des derniers espoirs des Saints. Lors de la dernière journée de championnat, Nottingham avait pensé pouvoir prendre un point face à Brentford (2-1), mais a concédé un but décisif en toute fin de rencontre. Avant cela, les Reds avaient réalisé une très bonne prestation à domicile face à Brighton (victoire 3-1) dans une rencontre où le jeune Johnson a raté un penalty. Dans ce sprint final, Cooper compte sur Gibbs-White et Danilo en forme lors des derniers matchs.

De son côté, Southampton semble être la seule formation déjà quasiment condamnée. En effet, les Saints sont décrochés avec 6 points de retard sur les premiers non relégables. Incapable de gagner un match lors des 9 dernières journées, Southampton se dirige tout droit vers le Championship. Dernièrement, les Saints ont perdu une rencontre importante face à Bournemouth (0-1) et n’ont rien pu faire le week-end dernier face à une formation de Newcastle qui finit très fort la saison (1-3). Malgré le recrutement de Sulemana, Alcaraz ou Orsic, Southampton est toujours dans le dur. Réputé pour son académie, le club du sud de l’Angleterre abat certainement l’une de ses dernières cartes ce lundi. À domicile, Nottingham devrait prendre le dessus sur un Southampton aux abois et mettre à distance un adversaire direct.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

