Pronostic Nottingham Forest Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Nottingham prend le dessus sur Sheffield

L’opposition qui ouvre la 2e journée de Premier League nous offre une affiche entre deux formations qui ont pour objectif de se maintenir, Nottingham face à Sheffield United. Forest a réussi cette mission l’an passé au terme d’un exercice extrêmement éprouvant. Dans une saison avec des hauts et des bas, les dirigeants du club de Nottingham ont gardé leur confiance à Steve Cooper, le maintenant à son poste même lors du début de saison cauchemardesque de son équipe. Ce choix s’est avéré payant puisqu’il a finalement permis aux Reds de maintenir le club en PL. Après avoir connu une vague de mouvements pour son retour en PL, Forest est resté nettement plus calme cet été. En effet, Nottingham s’est d’abord attaché à conserver ses pépites Johnson et Gibbs-White et a ensuite validé définitivement l’arrivée de Chris Wood. L’une des rares nouvelles têtes du club est Anthony Elanga, transféré en provenance de Manchester United. Pour leur première sortie de la saison, les Reds ont logiquement été battus sur la pelouse de l’Emirates par Arsenal (2-1) avec un but marqué par son buteur maison Awoniyi. Ce vendredi, Forest aura à cœur de bien débuter devant ses fans.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Sheffield aura rapidement retrouvé la Premier League après la descente en fin de saison 2020-21. L’an passé, les Blades se sont montrés consistants pour terminer en 2e place du Championship derrière l’intouchable Burnley. Meilleur buteur du club l’an passé, Ndiaye a rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille cet été. En plus de son attaquant, Sheffield a perdu l’important milieu de terrain Sander Berge. Au rayon des arrivées, on notera celles de l’ancien troyen Larouci. Pour leur retour en PL, les Blades ont été battus à domicile par Crystal Palace (0-1). Devant son maintien l’an passée à ses résultats dans son stade (10e meilleure équipe à domicile), Forest devrait être en mesure de s’imposer pour la 1re fois de la saison face à une formation de Sheffield qui retrouve la PL.

► Le pari « Victoire Nottingham » est coté à 1,88 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 188€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Awoniyi buteur » est coté à 2,79 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 279€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nottingham Forest – Sheffield avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nottingham Forest – Sheffield encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Al-Hilal a une nouvelle target au PSG