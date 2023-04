Pronostic Nîmes Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes peut encore y croire face à Pau

Encore présent dans l’élite il y a deux ans à la même époque, le Nîmes Olympique a connu une immense descente aux enfers qui risque bien de se poursuivre encore quelques temps. Car en plus d’une situation financière très inquiétante et d’un conflit ouvert avec une bonne partie du public, le club du Gard se retrouve en grand danger d’un point de vue sportif, se classant au 19ème rang du classement en Ligue 2. Et avec 7 points de retard sur le premier non relégable, les Crocodiles semblent se diriger tout droit vers une relégation en Nationale 1. Cependant, ils comptent tout de même quelques joueurs de qualité dans leur effectif, à l’image du jeune Pablo Pagis ou du buteur Tchokounté (10 buts en Ligue 2) qui affichent de très belles qualités et qui sont capables de livrer de très bonnes prestations. Et s’ils ont été assez nettement battus par le Paris FC (3-0) le week-end dernier, les Nîmois avaient réalisé une bonne prestation face au Havre il y a 15 jours lors du dernier match disputé à domicile malgré la défaite (0-1). En s’appuyant sur cette rencontre et sur la précédente dans leur antre où ils avaient surclassé Annecy (4-0), les Nîmois pourraient être dangereux dans ce match.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Pau est pratiquement tiré d’affaires dans la course au maintien. Effectivement, les joueurs de Didier Tholot se trouvent en 13e position du classement et ils possèdent une belle marge de 6 points d’avance sur le premier relégable. Les Béarnais étaient pourtant encore en difficulté il y a quelques semaines mais ils se sont donnés une très belle bouffée d’air en allant s’imposer à la surprise générale à Sochaux (2-3) puis en faisant tomber une équipe de Guingamp en infériorité numérique la semaine dernière (2-1). Avec le sentiment d’être pratiquement sauvés, les Palois pourraient donc se relâcher dans ce match et être surpris par l’intensité que devraient mettre des Nîmois qui joueront avec l’énergie du désespoir dans cette rencontre.

► Le pari « Victoire Nîmes ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,82 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 264€ (362€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Nîmes » est coté à 2,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes – Pau :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nîmes Pau encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Pau Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2