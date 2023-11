Pronostic Nice Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice poursuit son envol face à Rennes

La 11e journée de Ligue 1 se termine par une affiche entre deux formations ambitieuses, Nice et Rennes. Sur le papier, le club breton semblait le mieux armé pour se mêler dans la course au podium, mais les premiers résultats sportifs prouvent le contraire puisque le club azuréen est tout simplement le leader du championnat à l’orée de cette journée. L’arrivée de Farioli lors du mercato estival est pour beaucoup dans le redressement du Gym qui bénéficie toujours d’une défense ultra-solide. L’OGC Nice est de loin la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 4 buts encaissés, dont 2 au Parc des Princes face au PSG. De plus, les partenaires de Dante sont toujours invaincus après 10 journées de championnat. Après avoir signé plusieurs nuls lors de l’entame, Nice a passé la vitesse supérieure avec 6 succès lors des 7 dernières journées. A noter également que le Gym n’a pas encaissé le moindre but lors des 5 dernières journées. Le week-end dernier, le club niçois a longtemps dominé Clermont sans trouver la faille, avec notamment un penalty manqué par Laborde. Finalement, les hommes de Farioli ont trouvé l’ouverture par Boudaoui (2 buts sur les 3 derniers matchs) pour décrocher un nouveau succès dans cette excellente entame. Solide et plutôt efficace, Nice envoie une vague de signaux positifs à l’orée d’affronter Rennes.

De son côté, le stade Rennais est certainement la déception de cette entame de championnat. Avec les arrivées des Le Fée, Matic ou Blas, Rennes avait opéré un recrutement ambitieux. Finalement, après 10 journées, les Rouge et Noirs doivent se contenter d’une 8e place à 8 points du podium et 10 du leader niçois. Battu successivement par le Paris Saint-Germain et Lorient, Rennes était attendu à domicile contre Strasbourg le week-end dernier. Malgré l’ouverture du score de Truffert, les Bretons ne sont pas parvenus à s’imposer face à une formation alsacienne loin d’être rayonnante (1-1). Bruno Génésio commence à se retrouver sous pression à la suite de cette série de résultats négatifs. En revanche, sur la scène européenne, Rennes réussit de bons débuts avec deux victoires face au Maccabi Haifa et le Panathinaikos, pour une défaite toute de même en déplacement du côté de Villarreal (1-0). Devant son public, Nice devrait prendre le dessus sur Rennes et conserver sa place de leader.

