Pronostic Nice Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes ne perd pas à Nice

Nice se classe 9e de Ligue 1 à 11 points de la première place européenne. Autant dire que les espoirs des Aiglons de jouer une coupe continentale la saison prochaine se sont envolés, sachant qu’il reste 15 points à prendre. Les mauvais résultats des deux derniers mois, lors desquels ils ont cumulé 4 nuls et 3 défaites en championnat, se payent cash pour les joueurs de Didier Digard. Ils ont malgré tout réussi à enrayer cette spirale négative dimanche dernier, en s’imposant sur le terrain du faible relégable troyen (0-1). Face à une formation de plus gros calibre, le quart de finaliste sortant de la Ligue Europa Conférence pourrait ralentir à nouveau.

Comme Nice, Rennes n’est pas à la hauteur des attentes dans ce sprint final. Mais le club breton reste bien mieux classé que le Gym et peut encore croire à une qualification pour une coupe d’Europe, malgré ses 3 défaites concédées sur les 5 dernières journées. Les Rouge et Noir sont 6es à seulement 3 points de la 5e place, qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ils restent l’une des formations les plus fiables du championnat sur les dernières années. Emmenés notamment par un Jérémy Doku sur la pente ascendante (4 buts sur les 3 derniers matchs), les Rennais se sont relancés le week-end dernier face à la lanterne rouge, Angers, qu’ils ont battue sur le score de 4-2. Une bonne dose de confiance sur laquelle le club peut s’appuyer pour ne pas rentrer bredouille de la Côte d’Azur, face à une équipe de Nice qui tentera de bien figurer grâce à ses deux attaquants phares Moffi et Laborde.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

