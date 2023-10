Pronostic Nice OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice en patron face à Marseille

L’OGC Nice a décidé de tourner une nouvelle page lors de l’intersaison en tentant le pari Farioli. Le technicien italien s’est d’abord attaché à conserver les bases, avec une défense très performante comme la saison passée, puisque le Gym possède la meilleure défense du championnat avec seulement 4 buts encaissés. Sur le plan offensif, Nice cherche encore la bonne animation (surtout face à des blocs bas) mais est sur la bonne voie. Seule équipe invaincue de notre championnat, Nice occupe la 2e place du classement avec seulement 1 point de retard sur Monaco qu’il a battu récemment sur le Rocher (0-1). Avec un bilan équilibré de 4 victoires et 4 nuls, le Gym reste également sur 5 clean sheets lors des 6 dernières journées disputées. Pour affronter l’OM, Farioli ne pourra pas compter sur Atal, écarté pour son activité polémique sur les réseaux sociaux. En revanche, le technicien italien devrait faire confiance à sa charnière Dante – Todibo, très performante dans cette entame de championnat. Offensivement, les Boga (1 but), Laborde (2 buts) et Moffi (3 buts) auront la charge d’animer les attaques azuréennes.

De son côté, Marseille a vécu quelques semaines très chargées, avec des accrochages entre la direction et les supporters, qui ont notamment provoqué le départ de Marcelino. Eliminé des barrages de la Ligue des Champions, l’OM a été rebasculé en Europa League où il a signé deux nuls spectaculaires face à l’Ajax (3-3) et contre Brighton (2-2). Suite à la lourde défaite concédée au Parc des Princes face au PSG (4-0), Marseille a misé sur Gennaro Gattuso pour relancer la formation phocéenne. En peu de temps, l’Italien semble avoir insufflé un vent nouveau dans les rangs olympiens. Après une prestation intéressante face à Monaco malgré la défaite (3-2), l’OM s’est relancé en dominant largement le Havre (3-0) avec un Aubameyang très incisif. Le buteur gabonais est à l’image de son équipe avec des hauts et des bas. Ce samedi, Marseille s’attend à un gros test face à une formation niçoise pleine de certitudes. Lors de cette affiche, Nice devrait s’appuyer sur sa solidité pour faire la différence face à des Marseillais qui affichent encore trop de fébrilités défensives.

