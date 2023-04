Pronostic Nantes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes – Troyes : les Canaris veulent faire mentir Kombouaré

La saison du FC Nantes a été très riche puisqu’en plus du championnat les Canaris ont été performants en coupes. Vainqueur de la dernière Coupe de France et au moins finaliste de celle de cette saison, les hommes de Kombouaré se sont hissés en 16e de finale face à la Juventus Turin pour leur retour sur la scène européenne. Comme souvent les forces laissées dans cette Europa League ont manqué en championnat, où Nantes est encore en danger. 15e du classement, le club de Loire-Atlantique ne possède plus que 2 points d’avance sur Strasbourg, première formation relégable. Après avoir arraché un nul inespéré face à Monaco (2-2) à la Beujoire, le FC Nantes a subi une désillusion sur la pelouse d’un adversaire direct, Auxerre (2-1). Connu pour son franc-parler, Antoine Kombouaré n’y ait pas allé avec le dos de cuillère en frappant fort sur ses joueurs, les traitant d' »équipe de merde ». Le Kanak espère sans doute faire réagir ses protégés lors de la réception d’une équipe quasiment condamnée, Troyes. Pour cela, le club nantais compte sur ses hommes forts que sont Ludovic Blas ou l’Egyptien Mostafa Mohamed (8 buts), buteur à 2 reprises lors des 2 dernières journées.

Avant la coupure imposée par le mondial, l’ESTAC avait décidé de se séparer de Bruno Irles, alors que le club n’était pas dans la zone de relégation. Pour succéder à l’ancien coach de Quevilly Rouen, les dirigeants troyens ont misé sur un produit Made in Manchester City (club parent) avec l’Australien Kisnorbo. Une très mauvaise décision pour l’instant. En effet, l’ESTAC a plongé dans la zone de relégation et se retrouve actuellement en 18e position avec 10 points de retard sur le 1er non relégable. Cet écart paraît insurmontable à combler lors de cette dernière ligne droite. Le bilan des 14 dernières journées est catastrophique avec 11 défaites et 3 nuls. Le week-end dernier, les Troyens se sont logiquement inclinés au stade Vélodrome face à l’OM (3-1). Semblant davantage déterminé à se sauver, Nantes devrait profiter de la réception d’une équipe troyenne quasiment condamnée pour rebondir.

