Pronostic Nantes Toulouse : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe de France

Bonus VBET : 110€ de bonus en EXCLU sur la finale de Coupe de France !

Grâce à notre partenaire paris sportifs RueDesJoueurs, récupérez 110€ au lieu de 100€ chez VBET.

VBET vous offre un 1er pari remboursé de 110€ en utilisant le code RDJVBET23 à l’inscription.

Vous vous inscrivez chez VBET.

Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3 e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

sur la 3 page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo). Faites ensuite votre premier pari jusqu’à 110€.

S’il est perdant vous récupérez jusqu’à 110€ en paris gratuits.

Vous pouvez ainsi continuer à parier.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire.

Nos pronostics Nantes – Toulouse

► 1- Le pari « Victoire Nantes ou Match nul et Moins de 4,5 buts » est coté à 1,74 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 191€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Blas ou Mohamed buteur » est coté à 1,96 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Victoire Nantes » est coté à 2,77 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 304€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

Un Nantes à deux visages

Encore décevant ce week-end en championnat, Nantes a concédé un match nul à La Beaujoire (2-2) face à une équipe de Troyes relégable et en grosses difficultés. 16es et premiers non-relégables de Ligue 1, les Canaris comptent le même nombre de points que Brest, 17e et première équipe dans la zone rouge. En revanche, dans cette Coupe de France dont il est tenant du titre, Nantes reste ultrasolide. À l’arraché sur ses 3 premiers tours de la compétition, le FCNA a en revanche impressionné en quarts et en demies en battant Lens (2-1) et Lyon (1-0). En danger en championnat, Nantes se transforme en Coupe de France, un peu comme l’an passé quand le club avait dominé notamment Monaco et Nice pour s’adjuger le trophée.

Toulouse y croit dur comme fer

12e et comptant 9 points d’avance sur Nantes, Toulouse a quasiment obtenu son maintien. Cela ne veut pas dire que les Toulousains vont beaucoup mieux que leur adversaire du soir. Très irrégulier, le Téfécé jongle entre victoire et défaite ces dernières semaines. Sur leurs 4 derniers matchs, les hommes de Philippe Montanier ont perdu à Brest (3-1) et sur leur pelouse face à Lyon (1-2), et ont remporté leurs 2 derniers déplacements, face à Montpellier (1-2) et à Lorient (0-1), deux équipes du milieu de tableau. Dans cette Coupe de France, Toulouse a sorti Ajaccio et Reims en équipes de L1, avant d’éliminer Rodez et Annecy (L2).

Peu d’absences pour cette finale de Coupe de France

Le FC Nantes devrait être seulement privé du milieu cadre Chirivella, dont la saison est terminée. Suspendu le week-end dernier, le titulaire Girotto revient. Absent depuis le début de l’exercice, le Toulousain Healey (meilleur buteur de L2 la saison passée) est blessé, et surtout l’excellent milieu Dejaegere est incertain après avoir manqué les dernières rencontres.

Les compos probables pour Nantes – Toulouse :

Nantes : Lafont – Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin – Blas, Sissoko, Moutoussamy, Simon – Delort, Mohamed. Toulouse : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Genreau (ou Dejaegere), Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Dallinga, Chaïbi (ou Ratão).

Nantes en terrain connu

Comme l’an passé, Nantes est au rendez-vous de cette finale de Coupe de France. Tenant du titre, le FCNA s’avance au Stade de France avec l’expérience de la saison passée, mais aussi plus ancienne d’un club ayant remporté plus d’une dizaine de trophées au niveau national. Vainqueur d’un championnat de France en 1943 et d’une Coupe de France en 1957, Toulouse n’a donc pas remporté le moindre titre depuis plus d’un demi-siècle, ce qui pourrait compter ce samedi soir. Comme l’an dernier, Nantes pourrait s’arroger cette Coupe de France, avec un but de Ludovic Blas (7 buts en Ligue 1 et 1 au tour précédent de cette coupe). Meilleur buteur de cette équipe cette saison, l’international égyptien Mostafa Mohamed est en forme (2 buts sur les 3 derniers matchs).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nantes Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Nantes arrache le nul contre Troyes