Pronostic Nantes Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon rugit face aux Canaris

Pour son retour au club, 1 an seulement après son licenciement, Antoine Kombouaré a connu une excellente première. En effet, ses protégés se sont imposés à l’Allianz Riviera face à Nice (1-2). L’attaque des Canaris s’est mis en évidence puisque Mostafa Mohamed et Abline ont tous les 2 inscrit un but. Avant cela, les Nantais avaient souffert depuis que Gourvennec avait succédé à Aristouy. Ce dimanche, la Beaujoire sonnera le creux puisque le match se disputera à huis clos à la suite de l’utilisation massive de fumigènes contre Strasbourg. Sans ses supporters, le FC Nantes va tenter de prendre des points pour s’éloigner de la zone de relégation. A la suite de sa victoire à Nice, le club de Loire-Atlantique est remonté à la 14e place avec 2 points de plus que Lorient, premier relégable.

En face, l’Olympique Lyonnais a réussi une excellente remontée au classement puisqu’en quelques semaines, la formation rhodanienne est passée de la dernière position à celle de 10e. Les hommes de Pierre Sage comptent aujourd’hui 9 points de plus que Lorient, première formation relégable. Depuis sa défaite contre Lens, Lyon s’était repris en dominant successivement Lorient et Toulouse. Le week-end dernier, les Gones avaient en revanche été tenus en échec par Reims (1-1). Lors de ce match, l’OL avait certainement en tête sa demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes. Pas spécialement brillant, Lyon s’est montré efficace contre le club nordiste (3-0) pour décrocher sa place en finale de la Coupe de France, où il affrontera le PSG. Ce dimanche, Sage pourrait faire tourner car il dispose d’un effectif de grande qualité avec les probables titularisations des Orban (buteur face au VAFC), Cherki ou Tolisso. Libéré par sa qualif’ en finale de Coupe de France, Lyon devrait prendre le dessus sur Nantes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Kombouaré : « La pyrotechnie fait partie du spectacle »