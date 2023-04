Pronostic Montpellier Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue1

Montpellier ne s’arrête pas face à Toulouse

L’arrivée de Michel Der Zakarian a totalement changé la saison de Montpellier. En difficulté avec Dall’Oglio et Pitau, le MHSC est invaincu depuis que son ancien coach est revenu au bercail. Limogé par Brest, MDZ a redonné confiance au club héraultais qui est invaincu depuis sa prise de fonction avec un excellent bilan de 5 victoires pour 2 nuls. Victorieux de 3 rencontres consécutives face à Angers (5-0), Ajaccio (0-1) et Clermont (2-1), le MHSC a confirmé ses bonnes dispositions en tenant tête au 2e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille (1-1) au stade Vélodrome. Lors de cette rencontre, les Montpelliérains avaient ouvert le score par Nordin avant de voir Guendouzi égaliser sur penalty. Le bon passage de Montpellier lui a permis de remonter en 11e position avec 11 points d’avance sur le premier relégable. Conscient qu’il a encore besoin de quelques points supplémentaires pour assurer sa place dans l’élite du foot français, le club héraultais veut enchaîner devant son public de la Mosson face à Toulouse. Pour parvenir à cet objectif, MDZ a plus d’un atout dans sa manche avec notamment le duo Wahi-Savanier, respectivement auteurs de 12 buts et 10 buts en L1 cette saison.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Toulouse se trouve en 13e position et devrait selon toute vraisemblance obtenir son maintien. Avec 9 points d’avance sur le 1er relégable, le TFC n’est pas encore pleinement assuré de conserver sa place, mais devrait faire le nécessaire lors des matchs à domicile pour décrocher les points manquants. Depuis quelques semaines, les Toulousains semblent totalement tournés vers la Coupe de France, où ils disputeront la finale face à Nantes après avoir arraché leur qualification à Annecy jeudi (1-2). En Ligue 1, le club n’a remporté qu’un seul match lors des 6 derniers (pour 5 revers). Le week-end dernier, la formation de Montanier s’est inclinée à Brest (3-1) alors qu’elle avait ouvert le score par Dallinga. Le buteur néerlandais est l’une des satisfactions du recrutement toulousain avec ses 11 réalisations. En pleine bourre, Montpellier devrait s’imposer face à une formation toulousaine qui a laissé beaucoup d’énergie dans sa demi-finale de Coupe de France face à Annecy.

► Le pari « Victoire Montpellier » est coté à 2,05 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 205€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Savanier ou Wahi buteur » est coté à 1,62 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 162€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Wahi buteur » est coté à 2,48 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 248€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Montpellier – Toulouse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Montpellier Toulouse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !