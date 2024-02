Pronostic Monaco PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris assure à Monaco

En prévision du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, la Ligue a décidé de permettre au PSG de jouer dès vendredi soir à Monaco. Cette affiche entre le 3e et le premier de Ligue 1 s’annonce très prometteuse. En effet, les Monégasques ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile face aux parisiens mais ne se présentent pas dans les meilleures dispositions. En effet, la bande à Adi Hütter reste sur 4 matchs à domicile sans la moindre victoire. Lors de ce passage, le club du Rocher a signé un nul face au Havre pour 3 revers contre Lyon, Reims et Toulouse. En revanche, la formation monégasque se montre très performante loin de ses bases comme elle l’a démontré une nouvelle fois le week-end dernier en s’imposant à Bollaert face à Lens (2-3) avec un très bon Minamino, après la victoire obtenue à Nice sur le même score. De son côté, Balogun avait ouvert le score mais a manqué son 3e penalty de la saison en L1 (1 autre en coupe de France). Pour la réception du PSG, Hütter devrait pouvoir compter sur le retour de Kehrer, tandis que les Caio Henrique, Vanderson, Embolo ou Camara sont toujours blessés.

Le Paris Saint-Germain va disputer mardi son 8e de finale retour de Ligue des Champions. Sur la scène nationale, les hommes de Luis Enrique caracolent en tête avec 11 points de plus que Brest. Invaincu depuis son déplacement à San Siro face au Milan début novembre, Paris s’en est bien sorti le week-end dernier face à Rennes (1-1) avec un penalty généreusement accordé en fin de rencontre à Ramos, qu’il s’est chargé de transformer. Avant cela, le club francilien avait remporté ses 5 matchs précédents. Ce vendredi, Paris va vouloir se mettre dans les meilleures dispositions avant son 8e de finale retour en s’imposant en Principauté. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur un effectif qui s’est enrichi du retour de Nuno Mendes. Le Portugais, absent près de 10 mois, a besoin de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau. Sorti après 65 minutes de jeu par Luis Enrique face à Rennes, Mbappé va vouloir briller à quelques mois de son départ de Paris, qui plus est face à son ancienne équipe et dans un stade où il est souvent sifflé. Le club de la capitale devrait profiter des difficultés monégasques à domicile pour s’imposer face à Monaco.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

