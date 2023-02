Pronostic Monaco Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco et Nice se neutralisent

L’affiche du dimanche en fin d’après-midi nous offre le traditionnel derby entre Monaco et Nice. Cette rencontre s’annonce passionnante car les deux formations sont sur d’excellentes dynamiques. En effet, Monaco tourne à plein régime en L1 depuis quelques semaines ce qui lui a permis de remonter sur le podium, à la troisième place. Si les Monégasques sont toujours dans le viseur du Racing Club de Lens à l’orée de cette journée, ils accusent seulement 2 points de retard sur Marseille et 7 sur le Paris Saint-Germain qui s’affrontent ce dimanche. Le week-end dernier, sans être flamboyant, le club du Rocher est allé signer sa 4e victoire consécutive en Ligue 1 sur la pelouse de Brest (1-2) avec des réalisations de Golovin, excellent depuis la reprise, et de l’intermittent Boadu. Lors de la journée précédente, Monaco avait déjà marqué les esprits en prenant le meilleur sur le PSG (3-1). De plus, le club de la principauté est désormais totalement concentré sur la Ligue 1 puisqu’il a été sorti en 16e de finale de l’Europa League par le Bayer Leverkusen aux tirs aux buts. Avec Ben Yedder, Embolo, Golovin, Diatta, Disasi, Fofana…, Philippe Clement dispose d’un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de pouvoir assurer une place sur le podium et de pouvoir tourner pour être compétitif ce dimanche.

De son côté, l’OGC Nice affiche un excellent visage depuis que Didier Digard a succédé à Lucien Favre. En effet, après une victoire large face à Montpellier (6-1) pour le premier match de l’ancien joueur sur le banc, le Gym a maintenu son rythme en remportant 4 nouvelles rencontres de Ligue 1 face à Lille (1-0), Lens (0-1), Ajaccio (3-0) et surtout au Vélodrome contre Marseille (1-3). Lors de cet excellent passage, les Niçois ont seulement buté sur Reims avec deux nuls sans but lors du match aller et retour. Lors du mercato hivernal, Nice s’est renforcé avec l’arrivée de Terem Moffi. Ce derby entre deux équipes en forme et qui ne perdent plus en Ligue 1 pourrait voir les 2 formations se neutraliser. D’autant que de la pluie est annoncée pour le match, ce qui pourrait réduire la production de jeu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

