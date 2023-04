Pronostic Monaco Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco domine Montpellier à Louis-II

Monaco est dans l’obligation de se racheter à domicile contre Montpellier, une semaine après sa lourde défaite à Lens (3-0) qui a compromis ses chances de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. 4e du classement de Ligue 1, l’ASM a désormais 6 points de retard sur la seconde place à 6 journées de la fin de l’exercice. Les Monégasques, toujours sans Breel Embolo, restaient sur 4 matches sans défaite (3 victoires, 1 nul), avant ce chavirement. Ils compteront notamment sur leur buteur maison Wissam Ben Yedder (17 buts en L1 cette saison) pour remettre le club à l’endroit dans ce match de la 33eme journée. Le moment opportun pour stopper sa disette de 4 rencontres sans marquer.

Montpellier a fait le plus gros du travail dans la lutte pour le maintien. Le club héraultais se classe 13eme et a empoché des points capitaux le week-end dernier, face à une équipe de Rennes qu’il a battue malgré l’infériorité numérique (1-0). Le MHSC a atteint la barre symbolique des 40 points, un total normalement suffisant pour se maintenir dans l’élite. Et Michel Der Zakarian, arrivé sur le banc en février, n’y est pas étranger. Son discours a remobilisé des Montpelliérains qui ont empilé d’importants points ces dernières semaines, grâce à leur série de 7 matches sans revers (5 victoires, 2 nuls). Se déplacer à Monaco reste toutefois toujours difficile, encore plus sans le meneur de jeu Téji Savanier (suspendu). Montpellier a d’ailleurs perdu son déplacement en date, à Lille (2-1).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

