Pronostic Monaco Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille met la pression sur Monaco

Candidat au podium, Monaco a du mal à finir cette saison. En effet, pendant de longues semaines, l’ASM était en course pour les places qualificatives pour la Ligue des champions et doit désormais s’attacher à finir au moins européen. Cet objectif revu à la baisse est la conséquence des dernières contre-performances des Monégasques, avec notamment des revers contre Lens (3-0) et surtout à domicile contre Montpellier (0-4). Le week-end dernier, le club du Rocher n’a pas raté l’opportunité de se relancer sur la pelouse de la lanterne rouge angevine (1-2) mais cela a été compliqué. Philippe Clement peut remercier Golovin, auteur d’un superbe but. Le Russe est l’une des rares satisfactions de cette fin de saison en Principauté. À noter que le capitaine Wissam Ben Yedder avait été sanctionné pour un retard à un entraînement et qu’il sera suspendu (par la LFP) ce dimanche. Actuellement, Monaco dispose de 5 points d’avance sur Lille, mais fait face à un calendrier démentiel. En effet, les Monégasques vont affronter leurs 3 adversaires directs pour une place en Europe lors de ce sprint final avec donc le LOSC, mais aussi Lyon et Rennes au programme.

5e juste derrière Monaco, Lille réalise une saison intéressante, mais a raté plusieurs opportunités de prendre ses distances avec Rennes et Lyon. Le LOSC se retrouve désormais sous pression lors des prochaines journées pour accrocher au moins une place européenne. Actuellement, les hommes de Fonseca possèdent 3 points de plus que le duo Rennes – Lyon. Le week-end dernier, les Nordistes se sont inclinés à Reims (1-0) dans une rencontre marquée par l’improbable raté de Rémy Cabella, après une victoire facile face à Ajaccio (3-0) et un bon nul à Auxerre (1-1). Solide à domicile, Lille doit désormais trouver la solution en déplacement où il reste sur 3 matchs sans victoire. Déterminé à réussir un coup, le LOSC est ambitieux avant ce déplacement à Louis-II et compte évidemment sur Jonathan David. Le Canadien a inscrit 21 buts et veut tenter de revenir sur le duo Mbappé – Lacazette qui domine le classement des buteurs avec 24 unités. Fébrile depuis plusieurs semaines, Monaco pourrait perdre de nouveaux points à la maison face à une formation lilloise tournée vers sa quête d’une place européenne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

