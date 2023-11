Pronostic Milan PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Champions

Pour miser sur nos pronostics Milan – PSG, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Un nouveau bonus disponible pour tous les nouveaux inscrits mais également pour les joueurs qui ont pu récupérer les 15€ sans dépôt (il suffit de déposer).

Nos pronostics Milan – PSG

Le Milan dans le dur

Demi-finaliste en titre de cette Ligue des Champions, le Milan AC traverse une période compliquée à tous les niveaux. Sur la scène européenne, le club milanais a débuté par deux matchs nuls et vierges, à domicile face à Newcastle (0-0) et en déplacement chez le Borussia Dortmund (0-0). Lors de la dernière journée, Milan s’est lourdement incliné contre le Paris Saint-Germain (3-0) dans un match où les Lombards se sont montré sassez faibles. Après 3 rencontres, la formation lombarde n’a toujours pas inscrit le moindre but et se retrouve au pied du mur. En effet, les Rossoneri occupent la dernière place de leur groupe avec 4 points de retard sur le PSG. Sur la scène nationale, les Milanais ne sont pas au mieux non plus avec 3 journées consécutives sans la moindre victoire. Lors de ce passage, ils ont perdu à domicile contre la Juventus (0-1) et l’Udinese (0-1) pour un nul au Napoli (2-2). et se retrouve en 3e de Serie A avec 6 points de retard sur l’Inter, rival et leader.

5 à la suite pour le PSG

Les Parisiens sont inarrêtables depuis qu’ils se sont lourdement inclinés à St James Park face à Newcastle (4-0). Cette claque a finalement réveillé les Titis, avec la victoire de l’aller face à Milan (3-0), et 4 succès en championnat. Lors des 4 dernières journées, le PSG s’est montré costaud pour prendre le meilleur sur Rennes (1-3), Strasbourg (3-0), Brest (2-3) et Montpellier (3-0). Lors de cette dernière rencontre, les Franciliens se sont montrés brillants avec un Lee Kang-In particulièrement affuté, et reste en 2e position derrière l’OGC Nice. En Ligue des Champions, la bande à Luis Enrique s’est montrée performante au Parc des Princes puisqu’elle avait aussi signé un succès net et sans bavures face à Dortmund (2-0) lors de la toute 1re journée de Ligue des Champions. Ces performances permettent au club parisien d’occuper la tête de leur groupe devant un duo composé de Newcastle et de Dortmund. En cas de succès ce mardi, les partenaires de Luis Enrique se rapprocheraient de la qualif’ pour les 8es de finale.

Des incertitudes à Milan, Paris quasiment au complet

Le Milan AC reste sur plusieurs contre-performances consécutives, ce qui pourrait pousser Stefano Pioli à opérer quelques changements. De retour de blessure, l’anglais Loftus-Cheek pourrait notamment retrouver une place dans le XI titulaire. Titulaire à l’aller, Kalulu est lui blessé, tout comme Pullsic (incertain ce mardi). Pour réussir à renverser le club de la capitale, les Rossoneri comptent sur le réveil de Rafael Leao. Le Portugais, à l’instar de son équipe, se montre décevant lors des dernières semaines. Luis Enrique doit se réjouir car il voit l’infirmerie du club de la capitale se vider. En effet, Asensio a retrouvé le groupe, et Kimpembe n’en est plus très loins. Absent pendant plusieurs semaines pour participer aux Jeux Asiatiques avec sa sélection, Lee Kang-In apporte tout son volume de jeu depuis son retour. Le week-end dernier, il a été décisif en ouvrant le score contre Montpellier.

Les compos probables pour Milan AC – PSG : Milan AC : Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez – Musah, Reijnders, Loftus Cheek – Krunic, Giroud, Leao. PSG : Donnaruma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Kolo-Muani, Mbappé.

Paris fait un grand pas vers la qualif’ face au Milan AC

Bien placé dans ce groupe à la suite de son succès de l’aller, Paris ferait un grand pas vers la qualification en s’imposant à San Siro. Cette mission ne sera pas simple pour le club parisien souvent plus performant à domicile qu’à l’extérieur. Lors de son 1er match loin de ses bases, le PSG est passé au travers à Newcastle. Cette expérience malheureuse devrait avoir été enrichissante pour le club de la capitale qui devrait mieux aborder ce match, et qui a d’ailleurs remporté ses 5 victoires depuis. Avec un Mbappé toujours aussi décisif (12 buts en 13 matchs), Paris devrait profiter de la fébrilité actuelle des Milanais pour s’imposer. Pour cette rencontre, Paris devrait s’appuyer sur une défense classique avec les Hernandez, Marquinhos, Hakimi et Skriniar qui prend peu de buts en ce moment (les 2 buts encaissés face à Brest l’ont été sans le capitaine brésilien).

